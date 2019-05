Avion sletio u plamenu: Jedan čovjek poginuo, 10 ozlijeđenih

Najmanje jedan čovjek je poginuo nakon što je putnički avion Aeroflota u nedjelju poslijepodne morao prisilno sletjeti u moskovsku zračnu luku Šeremetjevo zbog požara u avionu, javlja Reuters.

Kako javljaju ruski mediji, ozlijeđeno je najmanje deset ljudi, a svih 78 putnika je evakuirano. Na snimkama na Twitteru vidi se kako su putnici iskakali iz aviona kojeg je iza njih gutao plamen.

Suhoj Superjet 100 je trebao letjeti za Murmansk, ali ubrzo nakon polijetanja oglasili su uzbunu i zatražili prisilno slijetanje. RT piše kako zrakoplov nije uspio sletjeti iz prvog pokušaja, a snimke na Twitteru otkrivaju kako je sletio kad ga je već zahvatio plamen.

