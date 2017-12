Nadomak Zagreba rak se liječi najmodernijom tehnologijom

U Hrvatskoj bilježimo visoku stopu smrtnosti od raka, trenutno čak drugu najvišu u EU.

“Upravo smo zbog ove statistike odlučili djelovati i dovesti najmoderniju svjetsku tehnologiju u ovaj dio Europe. Želimo dati svoj doprinos u promjeni ovih crnih brojki i ako se osvrnemo na sve pacijente koje smo u ovih godinu dana liječili, u tome smo vrlo uspješni”, kaže prof. dr. sc. Dragan Schwarz, ravnatelj poliklinike Radiochirurgia Zagreb.

Posebnost ove poliklinike je u tome što su njezini liječnici kirurški nož zamijenili radiokirurgijom, tj. visokoenergetskim zrakama koje predstavljaju idući korak u liječenju raka pluća i drugih oblika karcinoma.

“Nema više rezova, nema više krvi, nema više svih onih teških invazivnih pristupa koji su nam donedavno bili jedina opcija. Kod nas to najčešće ide ovako – dođete na dijagnostički pregled ili nam pošaljete postojeće nalaze, naš stručni tim da svoje mišljenje i nakon toga zakažemo datum operacije. Nekada će pacijent doći na jedan, nekada na dva, a nekada na maksimalnih pet tretmana, što ovisi o stadiju bolesti”, pojašnjava prof. Schwarz.

Foto: Radiochirurgija

Nalazi koji pokazuju zašto polikliniku zovu najboljim mjestom za liječenje određenih oblika raka

A rezultati? To je već priča za sebe. Poliklinika ovaj mjesec slavi godinu dana od početka rada, a u tom se razdoblju može pohvaliti s preko tristo uspješno izvršenih radiokirurških zahvata karcinoma pluća, gušterače, prostate i drugih karcinoma. Primjerice, nije ništa neobično čuti slučajeve pacijenata kojima se u poliklinici uspješno liječilo i više od 10 metastaza na plućima.

Ovdje se vidi 3D prikaz pacijenta poliklinike koji ima pet metastaza na plućima što je za klasičnu kirurgiju teško rješiv slučaj dok za radiokirurgiju on ne predstavlja nikakav problem jer se sve metastaze mogu ukloniti odjednom, uz minimalno oštećenje okolnih zdravih stanica.

Foto: Radiochirurgija

Na prikazu ispod, počevši od gornjeg lijevog nalaza vidljivo je postupno nestajanje metastaze u razmacima od dva mjeseca. Nakon šest mjeseci na slici desno dolje vidljivo je da je na mjestu metastaze nakon provedene serije radiokirurških tretmana ostao samo ožiljak.

Foto: Radiochirurgija Tehnologija i stručnost su uz bok svjetski poznatim klinikama

U poliklinici za radiokirurške tretmane koriste Varian EDGE, od milja zvan Debela Berta, trenutno najmoderniji sustav za radioterapiju i radiokirurgiju na svijetu koji se nalazi u nekim svjetski poznatim klinikama poput Mayo Clinic, Beth Israel Medical Center i Cleveland Clinic. I za Radiochirurgiju Zagreb se pročulo ubrzo nakon otvorenja i to ne samo u Hrvatskoj već i u čitavoj regiji budući da klinike koje se bave tom djelatnošću na ovim prostorima nisu opremljene sustavima najviše generacije kao što je Varian EDGE već koriste sustave koji su u prvom redu namijenjeni za radioterapijske, ali ne i složene radiokirurške zahvate. S obzirom na to da u Radiochirurgiji Zagreb nude i neke vrlo napredne metode liječenja poput Calypso sustava za navigaciju kojeg koriste prvi na svijetu nije ni čudno da postaju glavni odabir za sve veći broj pacijenata.

Naravno, tehnologija bez znanja i iskustva ne bi puno pomogla i zato je poliklinika okupila više od dvadeset vrhunskih domaćih i stranih kirurga, onkologa, radiologa, radiofizičara i ostalih stručnjaka.

“Radiokirurgija najbolje rezultate daje kada se rak otkrije u početnim fazama, a za to je potrebno redovito dolaziti na preventivne dijagnostičke preglede. Baš zato pozivam sve, a pogotovo one koji imaju slučaj karcinoma u obitelji, da se pobrinu za svoje zdravlje i da karcinom, ako on postoji, dijagnosticiraju u što ranijoj fazi. Naš je cilj ovu tešku bolest iz smrtonosne pretvoriti u kroničnu. Posebno savjetujem svim aktivnim pušačima i onima koji su prestali pušiti u proteklih 15 godina da nakon 50. godine života dođu jednom godišnje na pregled na našem CT-u ultra niske doze zračenja na kojem pregled traje svega par sekundi”, napominje prof. dr. sc. Schwarz.

Uz screening preglede pojedinih organa poliklinika nudi i mogućnost pregleda cijelog tijela. Sve dodatne informacije o poliklinici i dijagnostičkim pregledima možete dobiti na broj telefona 01 400 8050, na email info@radiochirurgia.hr ili na internetskoj stranici poliklinike radiochirurgiazagreb.com.

Tema: Promo sadržaj