Najnagrađivanija medijska kuća u regiji: Priznanje za 24sata

24sata medijski je brand br. 1 u Hrvatskoj, vodeći na tržištu u svim segmentima: print, web, društvene mreže, mobile i video, a možemo se pohvaliti titulom najnagrađivanije medijske kuće u regiji. Posljednja nagrada ICERTIAS-a – „Best Buy Award 2018/2019“, potvrdila je status 24sata kao dnevnih novina koje pružaju najbolji omjer cijene i kvalitete na hrvatskom tržištu.

1200 internet ispitanika, opće populacije starijih od 15 godina, odgovaralo je na pitanja otvorenog tipa, te su apsolutno slobodno mogli navoditi one kompanije, brendove, proizvode i usluge za koje smatraju da im pružaju najbolji omjer cijene i kvalitete u određenoj kategoriji.

Najčešći odgovor ispitanika na pitanje u kategoriji „Navedite naziv dnevnih novina koje po vašem osobnom iskustvu nude apsolutno najbolji omjer cijene i kvalitete na hrvatskom tržištu:“, najviše je ispitanika odgovaralo s 24sata.

Uz najnoviju Best Buy nagradu, novine 24sata su osvojile sva vodeća priznanja u kategoriji dnevnih novina na domaćem tržištu. Prvi su odabir svih čitatelja i millennials populacije u 2017/2018. godini pa su zasluženo ponijele dvije Qudal medalje za br. 1 u kvaliteti, a brand 24sata proglašen je i medijskim „superbrandom“ osvojivši Superbrands titulu za vrhunsku kvalitetu i cjelokupni sadržaj.

24sata je prepoznat i na svjetskoj razini. Među 65 do sada osvojenih priznanja posebno se ističu ono dodijeljeno projektu JoomBoos, najvećoj mreži kanala na YouTube platformi za najinovativniji medijski projekt na svijetu na dodjeli INMA Global Media Awards prošle godine i čak 11 odličja koje je žiri berlinskog Native Advertising Instituta prošle godine dodijelio native studiju 24sata, čime je postao najnagrađivaniji native studio na svijetu (nagrađivaniji od Bilda, Forbesa i ostalih svjetskih kuća). Osim toga, 24sata dobitnik je prestižnog Digiday Awards Europe priznanja za najbolju medijsku kuću u Europi u live streamingu na Facebooku. Samo neke od domaćih i svjetskih institucija koje su prepoznale kvalitetu 24sata su: International News Media Association, Digiday, World Association of Newspapers and News Publishers, Effie, European Newspaper Award, World Editors Forum, Qudal, Best Buy Award, Reader’s Digest itd.