Najnovija žrtva požara u Omišu bila je povezana s Draganom iz BiH kojoj je vatra odnijela život

'Ja sam nju vidjela. Vikala sam joj da trči, da bježi. U jednom trenutku čak sam pokušala krenuti prema njoj, ali između nas su eksplodirali automobili i podignuo se plamen. Više nije bilo puta kojim sam mogla proći. A onda je ona samo nestala. Ta slika ostat će mi u glavi dok sam živa', kroz suze je ranije za Slobodnu Dalmaciju ispričala Nikolina Slavnić, mlađa sestra 34-godišnje Dragane Antešević, prve žrtve sa smrtnim ishodom nezapamćene vatrene stihije koja je u noći između 13. i 14. kolovoza opustošila Omiš i okolna mjesta.

Kako navode, dvije sestre te su noći proživljavale kalvariju. Njihova je sudbina završila na najokrutniji mogući način. Nikolina se, lakše ozlijeđena, izvukla iz vatrenog obruča. Dragana nije. No s njima je bila i treća osoba, kolegica koja je također radila u Vili Charlotte na Balića ratu pokraj Omiša, piše Slobodna Dalmacija.

Kako doznaju, probudila se prije dva dana, bila je dobro... Razgovarala, no stanje se pogoršalo i na koncu je preminula.

- Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Unatoč svim naporima medicinskog osoblja i primjeni najsuvremenijih metoda liječenja, pacijentica je preminula - neveli su iz KBC-a Split.

U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi.