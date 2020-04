'Najoštrije treba sankcionirati one koji se žele okoristiti'

Sa zadovoljstvom mogu reći da je sabornica sigurna, ono što smo imali kao problem je otklonjeno. Sigurni su prizemlje, prvi i drugi kat, dok su treći i četvrti kat izvan uporabe i tako će biti do daljnjega. Tajnik Sabora razgovara sa građevinskim stručnjacima, statičarima i morat ćemo ići u obnovu, a to će sigurno trajati mjesecima, istaknuo je u utorak predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

A to znači da se zastupnici sutra vraćaju u Sabor nakon što su, zbog potresa, zasjedali u podrumu Inine zgrade, a posljednje glasovanje odradili u hotelu Westin.

- Do daljnjega nastavljamo raditi po pravilima definiranima ranije, a to je da su po dva zastupnika iz svakog od 15 Klubova prisutna u sabornici. No, dogovorili smo se da krećemo i u razgovore oko izmjene Poslovnika, koji bi definirao ovu situaciju u kojoj se nalazimo i težili bismo onda da vodimo računa o proporcionalnosti, tj da oni Klubovi koji imaju veći broj zastupnika, imaju i veći broj prisutnih zastupnika u sabornici - istaknuo je Jandroković.

Što se tiče glasovanja koji je na dnevnom redu u petak, poštujući mjere fizičkog distanciranja ono će se odraditi tako da će dio zastupnika biti u sabornici i glasovati elektronski, a dio u druge dvije dvorane i glasovati ručno pa će se glasovi zbrojiti.

Iako je Vlada tek prošlog tjedna u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u koji se dodaje epidemija korona virusa, a kojima sve odluke Nacionalnog stožera postaju legalne, Jandroković poručuje kako dosadašnje donesene odluke nisu bile nelegalne.

- Ovdje se radilo o izvanrednoj situaciji i reakcija Vlade bila je iznimno brza, učinkovita i na adekvatan način je odgovoreno na izazov pred nama. Sada će se jasno definirati ova situacija i moguće situacije u budućnosti i moramo imati razumijevanje za ljude koji su donosili te odluke, imali smo početak globalne pandemije, bolest s kojom se nikad nismo susreli, zatim potres. Ono što je uočeno kao određeni nedostatak ispravit će se donošenjem zakona - rekao je dodajući kako je ne očekuje tužbe protiv Hrvatske, tj siguran je da ukoliko do njih i dođe, one neće proći.

Što se tiče oporbenih prijedloga mjera pomoći gospodarstvu i građanima, Jandroković je istaknuo kako prioritet za stavljanje na dnevni red imaju Vladini zakoni i prijedlozi.

- Pokazao sam dobru volju kad su u pitanju prijedlozi oporbe i u istom tjednu kad je upućen SDP-ov paket, on je i raspravljen u Saboru. No, Vladini zakoni su prioritet - istaknuo je.

Na pitanje o rezanju plaća u javnom sektoru te kakav je stav sindikata, Jandroković je poručio kako svi trebamo biti svjesni situacije u kojoj se nalazimo.

- Država je ta koja mora voditi računa o interesima zajednice o javnom dobru. Jasno mi je da poslodavci gledaju svoju poziciju, svatko se bori za sebe što je legitimno, sindikat ima svoju zadaću da brine o pravima radnika. Od svih koji sudjeluju u donošenju odluka očekujem da shvate situaciju, da su namjere Vlade izuzetno dobre i korektne, svi se nečega moraju odreći kako bi društvo i država mogli ići naprijed. Svako nerazumijevanje, bilo da dolazi iz redova poslodavca ili sindikata, ne čini dobro nikome - rekao je Jandroković naglasivši kako je ova situacija potpuno drugačija nego 2008.

Na pitanje podržava li ideju nekih sindikata da Vlada javno objavljuje kojim poduzetnicima pomaže te da bi svi ti poduzetnici transparentno trebali pokazati kako koriste novac za radnike, poručio je kako se slaže da bi sve one koji bi u ovoj situaciji pokušali nešto ušićariti trebalo javno prokazati i najoštrije sankcionirati.

- U situaciji kada imamo bolesne ljude, one koji umiru, kada je Vlada posegnula za nevjerojatnim mjerama, liječnike, medicinske sestre, zdravstveno osoblje, policiju, civilnu zaštitu, ljude koje su napregnuti do zadnje strune i da netko sada pokuša varati i uzeti za sebe nešto što mu ne pripada bilo bi krajnje nemoralno. I tada treba javno reći njegovo ime, to treba javno osuditi, prokazati ga kao nemoralnog i zakonski kazniti - poručio je Jandroković.