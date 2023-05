Najpopularniji američki pištolj puca sam?! 'Bila sam u patroli. Odjedanput mi rupa u hlačama'

SIG Sauer P320 koristi oko 1000 policajaca, popularan je i među civilima i navodno puca i kad je u futroli, prenosi New York Post priču o pištolju zbog kojeg proizvođaču prijeti hrpa tužbi. Navodno su ozlijeđeni deseci policajaca.

U tužbama se navodi kako pištolj puca sam od sebe, čak i kad prst nije ni blizu okidača.

Oko 150 ljudi tuži SIG Sauer tvrdeći da su ozlijeđeni u incidentima samookidanja.

- To nije pištolj, to je bomba koja otkucava - rekao je policajac, prenosi Post.

'Mislila sam da pucaju na mene'

Jedan od odvjetnika koji radi na tužbama protiv Sig Sauera rekao je kako je P320 najopasniji američki defektivni pištolj. U tužbama kao glavni problem pištolja navode što nema 'safety', osigurač koji bi spriječio da pištolj puca u stanju mirovanja.

Iako nitko od policajaca nije poginuo u incidentima s ovim pištoljem, mnogi su ozlijeđeni, poput 35-godišnje Ashley Catatao.

- Bila je to tipična noćna patrola, parkirala sam automobil i hodala. Odjedanput sam čula pucanj i osjetila snažnu bol u preponama. Prvo što sam pomislila je da me netko pogodio. Trčala sam prema automobilu u zaklon, pogledala sam dolje i vidjela rupu u hlačama. Nikad ne bih očekivala da me vlastiti pištolj upuca - rekla je za The Post policajka koja se ovim poslom bavi 12 godina.

'Stavio sam ga u futrolu i opalio je'

Michael Colwell 31, bio je u akademiji jedan od najboljih u klasi. Bio je bez mrlje u karijeri, promaknut u poručnika.

Prije dvije godine upucao ga je vlastiti pištolj, SIG Sauer P320.

- Stavio sam ga u futrolu, prekrio majicom i tada sam čuo pucanj. Prvo sam pomislio da je netko drugi pucao, ali nikoga nije bilo. Instruktor me pogledao i pitao: 'Je li to tvoj pištolj opalio? Jesi li pogođen?' Metak mi je završio u nozi. Imao sam rupu na hlačama - ispričao je policajac.

Uz policajku Catatao i policajca Colwella još je osamdeset slučajeva u kojima ljudi tvrde da je bilo incidenata s ovim pištoljem, a većina su policajci.