Najvažnija potpredsjednička debata u američkoj povijesti

Zamjenici Kamala Harris i Mike Pence bit će odvojeni pleksiglasom na debati. Oboje su negativni na koronavirus, a Pence se navodno protivi toj vrsti barijere

<p>Slavni akteri američkih predsjedničkih izbora <strong>Donald Trump </strong>i <strong>Joe Biden</strong> večeras će pozornicu prepustiti svojim zamjenicima <strong>Mikeu Penceu</strong> i <strong>Kamali Harris</strong>, na debati koja ima znatno veću važnost od uobičajene. </p><p>U trenutku kada je i Trump bio zaražen koronavirusom, a od te je bolesti umrlo više od 210.000 Amerikanaca, debata Pence-Harris dobila je nenadano na važnosti, s obzirom da je Pence sada ipak bliže Bijeloj kući nego je to bio prije Trumpovog Covida.</p><p>Debata u Salt Lake Cityju održava se u vrijeme kada nacija samo klizi iz jedne krize u drugu.</p><p>Ne samo da je predsjednik pozitivan na koronavirus već se on proširio u njegovom užem krugu suradnika i ljudi s kojima je bio u kontaktu, te su zaraženi glavni savjetnici, administrativno osoblje, visoki vojni dužnosnici i republikanski zastupnici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve više djelatnika Bijele kuće ima korona virus </strong></p><p>Rasne i političke tenzije tinjaju, što je u utorak navelo bivšeg američkog potpredsjednika i protukandidata Donaldu Trumpu, Joa Bidena da pozove na nacionalno jedinstvo i upozori na podjele koje razdvajaju Amerikance.</p><p>Isti dan, Trump je prekinuo pregovore s demokratima o novom paketu pomoći Amerikancima i malim poduzećima radi uklanjanja posljedica pandemije Covida-19.</p><p>- Zatražio sam od svojih zastupnika da prekinu pregovore do izbora - objavio je na Twitteru američki predsjednik, optuživši čelnicu demokrata u Kongresu Nancy Pelosi da ne pregovara u "dobroj vjeri".</p><p>- Čim pobijedim glasovat ćemo o velikom paketu pomoći koji će biti usmjeren na američke radnike i na mala poduzeća - dodao je.</p><p>Trump također i dalje tvrdi da će glasanje poštom na izborima 3. studenoga dovesti do izbornih prevara, a republikanci u Senatu žure se potvrditi nominiranu Trumpovu sutkinju za mjesto u Vrhovnom sudu.</p><p>Jedinstvena politička situacija navela je Johna Hudaka s Brookings Institutiona da nazove debatu u Utahu "najvažnijom potpredsjedničkom debatom u američkoj povijesti".</p><p>Harris, američka senatorica iz Kalifornije, zaoštrit će napade na protukandidate. Međutim, vjerojatno ne na način na koji se to događalo na katastrofalnoj prvoj predsjedničkoj debati Trump-Biden kada su njihove stalne upadice u replike onog drugog i osobni napadi spriječili da Amerikanci dobiju uvid u to kako se misle suočiti s glavnim problemima.</p><p>Direktor za komunikacije Trumpove kampanje Tim Murtaugh priznao je da će Harris biti izvrsna protukandidatkinja s obzirom na njezino iskustvo na demokratskim predizborima i u američkom Senatu.</p><p>- I sjetite se da je bila tužiteljica - rekao je u utorak za Fox News.</p><p>No Pence će se "jako dobro pripremiti", dodao je Murtaugh. "To će biti prilika za razotkrivanje radikalno lijeve agende Bidena i Harris". </p><p>Harris i Pence bit će odvojeni pleksiglasom na debati. Oboje su negativni na koronavirus, a Pence se navodno protivi toj vrsti barijere. </p><p>- Ako je rat Trumpove administracije maskama sada postao rat sigurnosnim zaštitama, to vam objašnjava sve što trebate znati o tome zašto je njihov odgovor na Covid-19 neuspješan - rekla je Sabrina Singh, tajnica Kamale Harris. </p><p>Iako još pije koktel snažnih lijekova protiv koronavirusa nakon tri noći provedene u bolnici, Trump nastoji ponovno pokrenuti svoju izbornu kampanju. </p><p>Najnovije nacionalne ankete predviđaju pobjedu Bidena. CNN demokratu predviđa 57 posto, a republikancu 41 posto među onima koji će vjerojatno glasati. </p><p>Liječnici Bijele kuće tvrde da se Trump "brzo oporavio" pa je predsjednik zauzeo još kontroverzniji stav da se previše ozbiljno pristupilo Covidu-19 i prezentirao sebe kao borca koji se uspio vrlo brzo obračunati s virusom. </p><p>Nakon što je u ponedjeljak pozvao Amerikance da se ne boje Covida-19 i da "ne dopuste da njima dominira", napao je medije jer ne obraćaju veću pozornost na, kako kaže, njegove brojne uspjehe. </p><p>No Trump je u nevolji na gotovo svim poljima i ono što je nekoć bila njegova najjača karta - gospodarstvo, više mu ne ide u korist zbog kolapsa koje je uzrokovalo zatvaranje zemlje u pandemiji. </p><p>Trump radi prekovremeno kako bi uvjerio birače da je ponovno pun snage. </p><p>Sljedeća debata Trump-Biden na rasporedu je 15. listopada. "Ako još uvijek ima Covid-19, ne bismo trebali imati debatu", rekao je Biden novinarima. </p>