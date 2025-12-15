Najvažnije novosti koje donosi paket 'graditeljskih' zakona

Građevinske dozvole trebale bi se brže izdavati, svi prostorni planovi moraju biti digitalizirani, vraća se institut urbane komasacije. Sabor je donio nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Već od 1. siječnja 2026. svi planovi izrađivat će se digitalno u ePlanovima. Svi će biti izrađeni po istom standardu, transparentni i javno dostupni, a bit će i povezani s eDozvolama.

Ishođenje građevinskih dozvola ne bi trebalo trajati dulje od 30 dana, a to bi posebno trebalo ići na ruku onima koji grade obiteljske kuće. Naime, upravo se za obiteljske kuće izdaje otprilike 90 posto svih građevinskih dozvola u Hrvatskoj.

Općine i gradovi imaju rok od tri godine da donesu urbanistički plan uređenja, odgovarajući tako na prethodno pismo namjere investitora da mu se omogući gradnja na zemljištu koje su te jedinice prethodno proglasile građevinskim, ali se nije moglo graditi jer nije bilo urbanističkog plana uređenja.

Ako općine i gradovi te planove ne donesu u tom roku, investitor – vlasnik zemljišta može se obratiti ministarstvu koje onda radi prometnu studiju, definira trasu buduće prometnice, da se ta prometnica izgradi i on ishodi građevinsku dozvolu. Kroz novo zakonsko rješenje omogućava se investitorima o čijem je zemljištu riječ, da sami, ako su za to financijski kapacitirani, to naprave, ali da im se za taj iznos umanji komunalni doprinos koji plaćaju jedinici lokalne samouprave. Vraća se institut urbane komasacije ukinut 2014. godine. Obuhvat komasacije, koju može tražiti i 50 posto plus jedan vlasnik zemljišta, propisuje jedinica lokalne samouprave.

Urbanistički projekt može inicirati jedino javni investitor.

Postojeća građevinska područja više se ne mogu širiti sve dok unutar njih postoje površine koje nisu opremljene osnovnom infrastrukturom.

Nove odredbe za kampove i kamp kućice

Stambene jedinice za priuštivo stanovanje moraju se graditi tako da se maksimalno integriraju u postojeća naselja.

Zakonom o prostornom uređenju se, među ostalim, propisuju nove odredbe koje će vrijediti za kampove, a onda unutar njih i kamp kućice.

Kamp kućice definiraju se kao "modularno-montažne pokretne kućice" za čije postavljanje ne treba građevinska dozvola niti glavni projekt, već lokacijska dozvola.

U kampovima koji su u naselju nema građevina i kamp kućica unutar 25 metara od obale, izvan tih 25 metara mogu se postavljati i to do ukupno 30 posto izgrađenosti kampa. Kampovi imaju rok od pet godina da se prilagode ovoj zakonskoj odredbi. Ako je riječ o kampu izvan naselja, dakle o izdvojenom građevinskom području, mobilne kućice ne smiju se postavljati unutar 100 metara od obalne linije.

Zakon o prostornom uređenju donosi i gotovo potpunu zabranu etažiranja turističkih građevina, osim u zonama hotela visoke kategorije.

Zakon o gradnji pak donosi potpunu digitalizaciju postupaka kroz sustav eDozvola, uvođenje BIM modela, brže izdavanje dozvola i obvezan plan održavanja zgrada. Ujedno, po prvi put se putem ovog zakona propisuje obveza izrade Plana održavanja zgrada.

Novim Zakonom o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu sve bi zgrade do 2050. godine trebale biti zgrade s nultim emisijama.