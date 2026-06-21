Ukrajinci nisu potopili samo ruske brodove. Potopili su i ideju pomorske moći koja je dominirala dijelom 20. stoljeća. Ideju prema kojoj nekoliko skupih platformi predstavlja jamstvo kontrole mora, donosi novi Express
RAT BUDUĆNOSTI PLUS+
Najveća prijetnja obrani Jadrana nije manjak brodova već nedostatak vizije
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Postoji nešto neobično u načinu na koji se u Hrvatskoj raspravlja o budućnosti ratne mornarice. Dok se pred očima svijeta odvija najveća revolucija u pomorskom ratovanju od pojave nosača zrakoplova, domaća rasprava i dalje se uglavnom vrti oko brodova, njihove veličine i naoružanja, kao da je obrana Jadrana pitanje odabira odgovarajućeg modela iz kataloga nekog europskog brodogradilišta.
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