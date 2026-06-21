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RAT BUDUĆNOSTI PLUS+

Najveća prijetnja obrani Jadrana nije manjak brodova već nedostatak vizije

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 4 min
Najveća prijetnja obrani Jadrana nije manjak brodova već nedostatak vizije
storyeditor/2026-06-15/PXL_310725_136191381.jpg | Foto: Zvonimir Barišin/Pixsell

Ukrajinci nisu potopili samo ruske brodove. Potopili su i ideju pomorske moći koja je dominirala dijelom 20. stoljeća. Ideju prema kojoj nekoliko skupih platformi predstavlja jamstvo kontrole mora, donosi novi Express

Postoji nešto neobično u načinu na koji se u Hrvatskoj raspravlja o budućnosti ratne mornarice. Dok se pred očima svijeta odvija najveća revolucija u pomorskom ratovanju od pojave nosača zrakoplova, domaća rasprava i dalje se uglavnom vrti oko brodova, njihove veličine i naoružanja, kao da je obrana Jadrana pitanje odabira odgovarajućeg modela iz kataloga nekog europskog brodogradilišta.

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Komentari 3
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
UPALJEN ALARM

Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Na snazi su žuta i narančasta upozorenja za više hrvatskih regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće jače pljuskove s grmljavinom te vrlo visoke temperature i toplinski val.
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati

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