'Najveći kritičar mi je Milica, a beba nam je promijenila život'

Sve se promijenilo otkad je beba stigla u kuću, sve je drugačije. To je najveća radost koja mi se u životu dogodila - kaže premijerka Srbije Ana Brnabić u velikom intervjuu za Kurir.

Priznaje je kakao joj je njezina dugogodišnja partnerica Milica Đurđić najžešći kritičar.

- Vrlo je iskrena i direktna, što meni pomaže da ostanem sa obje noge na zemlji. Nedostaje joj naš raniji život i ja sam joj neizmjerno zahvalna na osobnoj žrtvi koju je podnijela otkad sam ušla u politiku, zbog čega smo izgubili ogroman dio naše privatnosti - govori Brnabić koja će Novu Godinu proslaviti kod kuće.

- Ovo je Igorova prva Nova godina, imamo jelku i poklone i beskrajno se radujem tome da budemo svi zajedno - ističe u intervjuu.

Slobodnog vremena, naglašava, uopće nema.

- Ovaj posao zahtjeva pažnju i pozornost u svakom trenutku. Kada legnem, a vani je pljusak, razmišljam hoće li možda biti poplava. Kada nema snijega u vrijeme kada uobičajeno treba da ga ima, zovem ministra Nedimovića da ga pitam kako nam to utječe na poljoprivredu. A kada i imam slobodno vrijeme, tu je predsjednik koji radi. Jednom me je pozvao u pola sedam ujutro za 1. maj da me pita zašto uvozimo maline kad su naše bolje i jesmo li dobili podatke za rast u travnju. To malo slobodnog vremena koje nađem provodim s obitelji i prijateljima.

Premijerka je jako ponosna što je u timu predsjednika Srbije i lidera naprednjaka Aleksandra Vučića. Od njega, kaže, svaki dan uči. Odlučno odbacuje spekulacije o šumovima u komunikaciji između njih dvoje.

- Taj tjedan kad se pisalo o tome da predsjednik i ja ne razgovaramo, mi smo doslovno svaki dan do kasno u noć zajedno radili na finalizaciji programa „Srbija 2025“. Vučićev savjet koji nikad neću zaboraviti je da se ne obazirem na svaki kamen koji bace na mene jer tako nikad ništa neću uraditi za građane. Moram se boriti i gurati dalje jer što god da se sutra dogodi nitko neće moći osporiti sve što je u Srbiji urađeno posljednjih godina - ističe Brnabić koja govoreći o rezultatima Vlade, kaže da će najbolju ocjenu dati građani na izborima u proljeće.

Ona pak smatra da je Srbija u potpunosti drugačija zemlja nego što je bila prije pet godina.