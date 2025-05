Najveći misterij zadarskih izbora - može li tandem Kapović - Žuvela osvojiti vlast?

U Zadru nas očekuje jedna od najzanimljivijih izbornih utrka na predstojećim lokalnim izborima. Svi glavni akteri s prošlih izbora aktualni HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić, glavni oponent ispred SDP-a Marko Vučetić te superpopularni Enio Meštrović, odlučili su se ne kandidirati za gradonačelnika ovoga puta, a na scenu stupaju nova lica.

Ostavka na mjesto ministra i povratak u Zadar bio je rijedak i zapažen potez HDZ-ovog Šime Erlića koji glasi za favorita. SDP-ove boje i ulogu prvog izazivača nosi najaktivniji lokalni SDP-ovac Daniel Radeta, dok se kao “treća opcija” ovaj put pojavljuje dr. Ivica Žuvela ispred Političke platforme za promjene u Zadru i županiji, čiji je koordinator Kristijan Kapović.

- Ovaj skup pokazuje kako postoje ljudi koji osjećaju odgovornost i obavezu prema svom mjestu i koji žele promjenu. Zato ovdje ne vidim desnicu ni ljevicu, nego ljude koji žele donijeti promjenu, pomoći građanima i poboljšati im kvalitetu života. A mogućnost te promjene ovisi samo o nama, jer je, što se birača tiče, više nego realna. To su činjenice, a ne naša želja - kazao je Kapović predstavljajući novu platformu u prosincu prošle godine u zadarskom hotelu Kolovare. Tada je podsjetio na izvrstan rezultat koji je dr. Žuvela ostvario prije četiri godine kada je tijesno izgubio u drugom krugu od HDZ-ovog Božidara Longina. Iznio je i jednostavnu računicu – ako isti ti ljudi sada glasuju za Žuvelu, on će postati gradonačelnik. “Ne treba tu puno filozofirati.”

Kristijan Kapović bio je na čelu Općine Vir od 2003. do 2021. godine. Za prva dva mandata izabran je s liste SDP-a, a nakon toga, nezadovoljan odnosom prema svom „prijatelju Bandiću“ – istupio je iz SDP-a i pobjeđivao kao kandidat grupe birača.

- Šest puta sam pobijedio HDZ u Viru, znam kako se to radi i znam da SDP nije odgovor - zaključio je Kapović tada u Kolovarama.

Kapović se 2021. nije mogao kandidirati zbog pravomoćne presude iz 2018. godine za protupravnu gradnju prometnice na pomorskom dobru. Iako je u međuvremenu nastupila rehabilitacija, odlučio se za organizacijsku ulogu kako u Viru, tako i u Zadru i Zadarskoj županiji. Pokušao je Kapović i prije četiri godine steći politički utjecaj u Zadru, no njegov kandidat Marko Skelin osvojio je svega 0,91 % glasova, dok je Kapovićeva lista dobila 1,69 %. Skelina je ovaj put preselio na mjesto kandidata za zamjenika, a vodeću ulogu prepustio poznatom ginekologu. Ideja da Žuvelu vrati na scenu nakon što je, nezadovoljan slabim rezultatom na parlamentarnim izborima (na listi župana Marka Jelića), najavio povlačenje, sada se pokazuje kao strateški potez koji bi mogao značajno utjecati na odnose u budućem gradskom vijeću.

Uloga Enija Meštrovića

Kako smo već rekli, Enio Meštrović poznat po svom alter egu “Ričard”, odlučio je ove godine ne kandidirati se za gradonačelnika, već se fokusirati na listu za Gradsko vijeće. Njegova lista je osvojila na prošlim izborima osvojila 21,85% glasova za Gradsko vijeće, a umalo je ušao u drugi krug kada su u pitanju glasovi za gradonačelnika - imao je 23,49% glasova, dok je Marko Vučetić (SDP, AM, HSS, GLAS, CENTAR) dobio 26,32% glasova.



Upravo on bio je vjetar u leđa dr. Žuveli na prošlim izborima, no ovaj put natječu se na odvojenim listama. Kakav će rezultat zadarski performer i glumac ostvariti ovaj put, ostaje za vidjeti, no u Zadru još uvijek ima vjernu bazu pratitelja. U svakom slučaju suradnja Kapovića i Žuvele predstavlja značajnu promjenu u političkom pejzažu Zadra. Njihova platforma, u kojoj pod svojim markicama sudjeluju i HNS, HSS, HSLS, HDS i Hoćemo, temelji se na uključivanju različitih političkih opcija te bi mogla imati značajan utjecaj na rezultate izbora, posebno u kontekstu moguće potrebe za koalicijskim dogovorima koji će uslijediti nakon izlaska na birališta.