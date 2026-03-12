Najveći napad Hezbolaha od početka rata. Stotine tisuća Izraelaca u skloništima

Libanonska teroristička skupina Hezbollah u srijedu navečer satima je ispaljivala rakete i dronove na sjever Izraela, više puta šaljući stotine tisuća Izraelaca u skloništa.

Bio je to najveći Hezbollahov napad na Izrael od početka rata, kada je ta teroristička skupina započela napade kako bi podržala svog pokrovitelja Iran, koji je pod snažnim napadom zajedničke američko-izraelske zračne kampanje započete 28. veljače. U međuvremenu su izraelski udari nastavljeni u Bejrutu i šire, a libanonski izvori izvijestili su o žrtvama u više područja.

Prvi val od 100 raketa lansiran je iz Libanona oko 20 sati, upravo u trenutku kada je projektil iz Irana ciljao središnji dio Izraela, u onome što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde opisao kao koordinirani napad. Još iranskih projektila ciljalo je sjever i jug zemlje. Iranski projektili uspješno su presretnuti protuzračnom obranom, koja je također radila na odbijanju Hezbollahovih napada. Ipak, zabilježeno je nekoliko pogodaka koji su izazvali požare, a dvije osobe su lakše ozlijeđene.

Hitna služba Magen David Adom priopćila je da su dvije osobe — 35-godišnja žena i muškarac u pedesetim godinama — pogođene „letećim objektima“ nakon jednog od udara. Prevezeni su u bolnicu.