Najveći požar u Francuskoj u 79 godina stavljen pod kontrolu

Više od 2000 vatrogasaca i 200 policajaca, uz podršku vatrogasnih zrakoplova i helikoptera, ostalo je na dužnosti u borbi protiv požara koji je zahvatio departman Aude između Narbonnea i Carcassonnea, priopćila je lokalna prefektura. Požar je započeo u utorak poslijepodne u Ribauteu i bjesnio je na 16,000 hektara, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši 18, priopćile su vlasti. U planinskom području Corbièresa požar se brzo proširio zbog suše i jakih vjetrova. Uzrok požara ostaje nepoznat.

Trideset šest kuća je uništeno, a 20 oštećeno. U požaru je izgorjelo i 54 vozila, a pogođeno je 16 naselja. Oko 1500 kućanstava još je uvijek bilo bez struje u četvrtak navečer. Pristup svim šumskim područjima u planinskoj regiji bio je zabranjen do nedjelje kako bi se spriječili daljnji požari.

Prema francuskim vlastima, to je bio najrazorniji požar u više od 75 godina.

"Od 1949. godine, ovo je nesumnjivo požar koji je uništio najviše hektara zemlje", rekao je francuski ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau na mjestu događaja u srijedu.

U međuvremenu je meteorološka agencija Météo France upozorila na novi toplinski val koji počinje u petak, a za koji se predviđa da će posebno utjecati na južne regije zemlje i povećati rizik od daljnjih požara. Prognozira se da će temperature tijekom vikenda doseći između 35 i 41 stupnja Celzija.