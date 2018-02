Najveći tumor na svijetu: 'Imao je 2 kile, izgledao je kao glava'

Indijski kirurzi su objavili da su u četvrtak jednom muškarcu operirali tumor na mozgu rekordne težine od gotovo dva kilograma.

Pacijent, trgovac Santal Pal (31) operiran je 14. veljače.

Prema liječnicima bolnice BYL Nair u Bombaju, tumor je bio tako velik i izbočen da je izgledalo kao da ima dvije glave, jednu iznad druge.

