Najveći u Hrvatskoj: Megazeca Medu naslijedio je još veći sin!

Nažalost morao sam se nakon tri godine rastati od svog kunića Mede, jer se razbolio. Nisam mu mogao pomoći, ali ni gledati njegove rane na šapama pa sam ga dao jednom prijatelju u Međimurje.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202948 / Medo stariji, ljubimca Josipa Kolibaša iz Bjelovara, bio je šampion. Naslijedit će ga još veći sin Medo mladi.]

Ispričao je to Josip Kolibaš (76) iz Bjelovara koji nam je prošlog Uskrsa pokazao svog kunića i šampiona Hrvatske. Ipak, Medo mu je predao brigu nad svojim sinom, Medom mlađim. Uskoro će napuniti godinu dana, a već je nadmašio svog oca. Zadnjim mjerenjem imao je 75 centimetara, dva više od oca no zadržao je njegovu kilažu - 10 kilograma.

Njegova partnerica je na svijet donijela pet mladih orijaša koji su se stiskali uz nju u susjednom kavezu. Kolibaš se nada da će mu njegov Medo mlađi donijeti sreću jer će sredinom siječnja na operaciju bruha, a tada će njegov novi ljubimac napuniti prvu godinu života.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Bruh sam „zaradio“ kad sam Medu starijeg podigao u okretu. Osjetio sam bol u preponama. Nekako se poklopilo da idem u bolnicu na operaciju za Medin prvi rođendan. Do tada će on dobiti još koji centimetar jer rastu do prvog rođendana - priča uzgajivač. Vjeruje da zečja šapa donosi sreću, a Medo ima sjajne šape. Za razliku od oca, Medo ima i jače prednje noge i vlasnik vjeruje da neće ozlijediti šape kao otac.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Nakon parenja, Medo stariji je toliko lupao prednjim nogama da ih je ozlijedio. Rane mu nisam mogao sanirati. To kunići uvijek rade nakon što se odvoje od partnerice. Kod njih je isto kao i kod ljudi, što su teži to se teže pare - govori nam Josip koji kuniće uzgaja dulje od 60 godina. Medo stariji ostavio je 20 potomaka, a njegov sin bi ga mogao nadmašiti po broju šampionskih titula. Kako je okretniji od oca, vjeruje da mu nema ravnog. No još mora poraditi na njegovom karakteru jer novi ljubimac nije miran i poslušan kao tata.

- Izgleda da se ugledao u ljude, pa se moram potruditi da ga malo „smirim“ - kaže Josip.