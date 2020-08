Najviše Nijemaca i Slovenaca: U Hrvatskoj u srpnju 2,44 milijuna dolazaka i 18,60 milijuna noćenja...

Prema podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je u srpnju ostvareno 2,44 milijuna dolazaka i 18,60 milijuna noćenja što predstavlja 53 posto dolazaka i 61 posto noćenja ostvarenih u srpnju prošle godine

<p>To su podaci turističkog prometa ostvarenog u komercijalnom i nekomercijalnom segmentu te nautičkom charteru, izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice.</p><h2>Staničić: To je prvo prolazno vrijeme</h2><p>Strani turisti ostvarili su 2,13 milijuna dolazaka (50 posto razine rezultata prošlogodišnjeg srpnja) i 15,70 milijuna noćenja (58 posto noćenja prošlogodišnjeg srpnja) dok su domaći turisti ostvarili 325 tisuća dolazaka (91 posto dolazaka ostvarenih u srpnju prošle godine) i 2,90 milijuna noćenja (81 posto noćenja prošlogodišnjeg srpnja).</p><p>„Nalazimo se na prvom prolaznom vremenu. To su, s obzirom na okolnosti, odlični rezultati i dobra najava za kolovoz koji je pred nama. Pojačane promotivne aktivnosti, kako pozivne oglašivačke kampanje, tako i one informativnog karaktera, provodit ćemo do kraja kolovoza na tržištu Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Italije s obzirom da je riječ o vrlo važnim tržištima za naš turizam na kojima se Hrvatska nalazi na popisu sigurnih zemalja", izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice <strong>Kristjan Staničić.</strong></p><p>Istaknuo je kako je bitno i dalje odgovorno ponašanje te pridržavanje propisanih epidemioloških mjera kako bi zadržali status Hrvatske kao sigurne turističke destinacije i od ove turističke sezone izvukli maksimum.</p><h2>Najviše noćenja imaju Nijemci i Slovenci</h2><p>U srpnju je najveći broj noćenja ostvaren je s tržišta Njemačke (4,43 milijuna noćenja što predstavlja 87 posto noćenja prošlogodišnjeg srpnja), zatim slijede Slovenija (3,44 milijuna noćenja, 88 posto noćenja prošlogodišnjeg srpnja), Hrvatska (2,90 milijuna noćenja, 81 posto noćenja prošlogodišnjeg srpnja), Poljska (1,60 milijuna noćenja, 79 posto noćenja prošlogodišnjeg srpnja) i Češka (1,42 milijuna noćenja, 72 posto noćenja prošlogodišnjeg srpnja).</p><p>Vodeće destinacije u srpnju prema ostvarenim noćenjima su Vir (711 tisuća), Rovinj (619 tisuća), Medulin (553 tisuće), Novalja (486 tisuća) i Mali Lošinj (475 tisuća).</p><h2>U Hrvatskoj je trenutno 780.000 turista, najviše na Viru, u Rovinju i Medulinu </h2><p>Trenutno u Hrvatskoj boravi oko 780.000 turista od kojih 200.000 njemačkih, 135 tisuća slovenskih, 130 tisuća domaćih, 74 tisuća poljskih i 46 tisuća čeških turista.</p><p>Najveći broj turista trenutno boravi na Viru, a zatim slijede Rovinj, Medulin, Crikvenica i Poreč.</p><p>Inače, u prvih sedam mjeseci ove godine Hrvatska je zabilježila 4,11 milijuna dolazaka i 26,34 milijuna noćenja.</p>