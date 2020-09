Najviše preminulih u Hrvatskoj je uz koronu imalo i hipertenziju

<p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi studiju komorbideteta kod preminulih osoba, ali za sada preliminarni podaci pokazuju da je hipertenzija najčešća komorbidetetna dijagnoza kod preminulih ljudi i to kod oba spola, prenosi <a href="https://vijesti.hrt.hr/653801/stozer-zabiljezen-je-261-novi-slucaj-zaraze-virusom-sars-cov-2">HRT</a>. Odnosno, najviše preminulih je uz korona virus imalo i povišen krvni tlak. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cjepiva za koronu</strong></p><p>Prema navedenim podacima, najveći broj preminulih je stariji od 65 godina, odnosno od 84% od ukupnog broja preminulih. </p><p>Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je ukupno 2429. Među njima je 313 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 13.368 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 218 preminulo, a 10.721 se oporavilo.</p><p>U samoizolaciji je trenutno 8955 osoba. Do danas je ukupno testirano 216.495 osoba, od toga 5690 u posljednja 24 sata.</p><p> </p>