Najviše žena dosad: Katarina i Dalija žele naslijediti Kolindu

Prije godinu dana nisam razmišljala o kandidaturi za predsjednicu države, ali u međuvremenu se stanje pogoršalo i došlo je do potpunog sloma pravne države i urušavanja svih vrijednosti.

Tako nam je u ponedjeljak u studiju 24sata rekla Dalija Orešković, predsjednica stranke Start i bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, koja je ipak odlučila ući u trku za Pantovčak.

- Ja težim k društvu u kojem postoji pravednost, a danas te pravednosti u hrvatskom društvu više uopće nema i odluku sam donijela u jeku izbijanja aktualnih korupcijskih skandala u izvršnoj vlasti i zbog spoznaje da su sve institucije koje bi trebale sudjelovati u borbi protiv korupcije potopljene - istaknula je osvrnuvši se na afere ministra uprave Lovre Kuščevića, koji unatoč tome i dalje sjedi u Vladi.

- Koliko je samo takvih Kuševića u svim našim gradovima i općinama. Ja sam se kao predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa napotpisivala odluka za nepokretanje postupaka, to je taj pelin, otrov za koji bih danas bila puno sretnija i mirnija da ga nisam popila. Ne bi me iznenadilo da se to sada dogodi i s Kuščevićem i upravo iz tog razloga moja kandidatura. Dok on govori da je sve čisto, svakom građaninu je jasno da je došlo do nesrazmjernog bogaćenja pod utjecajem političke moći - istaknula je Orešković.

Iako je na EU izborima doživjela poraz osvojivši tek dva posto glasova, to je ne obeshrabruje.

Očekuje potporu glasača lijevo liberalnog centra, a ne boji se ni mogućeg raspršenja glasova između nje i SDP-ova kandidata Zorana Milanovića.

- Za njega se mogu reći brojne pozitivne stvari, ali ne vjerujem da postoje preklapanja kod biračkog tijela između nas, različiti smo profili osoba i zalažemo se za različite stvari. Zbog prethodne političke karijere i povezanosti s SDP-om, on neće moći progovarati o pojedinim pitanjima kao ja. Način na koji je SDP osmišljavao i provodio antikorupcijske politike ne ide im u prilog i, kad Milanović o tome govori, to je izborna reklama - poručila je Orešković.

Sa željama Miroslava Škore i Mislava Kolakušića za povećanjem predsjedničkih ovlasti, ali i ujedinjavanjem više funkcija u jednoj osobi, Orešković se nikako ne slaže.

- Smatram da je pogrešan put vraćati se na one modele u kojima je predsjednik imao znatno veće ovlasti, ja se za to ne zalažem. Ne zalažem se ni za promjenu Ustava, ali neke odredbe bi trebale biti jasnije definirane.

A protivim se i svim onim idejama koje neke druge funkcije poput predsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova te pravosuđa žele koncentrirati u jedno. Smatram da time može nastati novo plodno tlo za korupciju - rekla je.

Za najvišu, doduše i najslabiju, funkciju u državi ove godine pretendira najviše žena dosad. Osim Orešković, kandidaturu je najavila Katarina Peović iz Radničke fronte, a još se čeka i odluka hoće li aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u političku borbu za drugi mandat. Upravo ona, ističe politički analitičar i profesor Ivan Rimac, zaslužna je za porast zanimanja žena za politiku i vodeće funkcije.

- Napokon da imamo jednak ili približno jednak broj muških i ženskih kandidata. Koliko smo se zakonski mučili da dobijemo jednaku zastupljenost žena na listama za Sabor, toliko sad imamo priliku vidjeti da se žene gotovo jednako često kandidiraju kao i muškarci. I to je lijepo, veseli. Ovo je sigurno najpozitivniji efekt mandata Kolinde Grabar Kitarović. Ona je na neki način otvorila vrata takvoj percepciji da bi žena mogla biti poželjan kandidat u takvoj situaciji i da bi mogla obavljati takvu dužnost, što nažalost nismo imali na početku devedesetih, kad je Savka Dapčević bila minorizirana upravo po toj logici - ističe profesor Rimac.

Iako su izbori tek u prosincu, Katarina Peović svoju kandidaturu najavila je još početkom godine. A gotovo svakog dana “ispliva” novi kandidat. Još pet mjeseci, a predizborna kampanja već je počela.

- Za ovakve visoke funkcije potrebno je vremena glasačima da razmotre, razmisle, ocijene kandidata i vide je li on adekvatan za obnašanje. Zato ovako duge kampanje imaju smisla. Ali problem je što je već sad puno kandidata i to će dovesti do zagušenja kampanje - kaže.

Kandidata je puno, no poruke su im slične. Peović bi predstavljala narod, baš kao i Škoro. Orešković i Kolakušić bore se protiv korupcije. Teme su to, kaže Rimac, koje su popularne.

- I jedan i drugi pristup je otklon od klasične podjele na lijeve i desne i idu za takozvanom estradizacijom političkog odlučivanja - ističe Rimac.