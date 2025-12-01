Najbolje je da to učini u dogovoru s liječnicima i na dobrobit svih - i sustava, i medicinara, i pacijenata. Ukratko, hrabro i pošteno
KOMENTAR: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Nakana države da uvede red u dvojni rad liječnika je dobra
Čitanje članka: 1 min
Dvojni rad liječnika, kako se čini, s nadolazećom godinom ulazi u posve novu dimenziju oko koje će se još dugo lomiti koplja. Ministrica zdravstva je, među ostalim, najavila da će sve privatne zdravstvene ustanove morati postati dio sustava CEZIH, kojim se sad služi javno zdravstvo. Cilj je da time postane transparentno koliko je i kad neki liječnik iz javnoga zdravstva radio u privatnoj ustanovi. Ujedno, na snagu će stupiti i prije najavljeni kriterij da ako liste čekanja u bolnici za neku pretragu premašuju 150 dana, doktori iz te bolnice neće dobiti suglasnost za privatni rad na toj vrsti pretrage.
