'Zadovoljan sam presudom, ali samo želim normalan život...'

Na Općinskom sudu u Zagrebu izrečena je presuda u tužbi Frane Lučića, jedinog preživjelog vatrogasca s Kornata u tužbi protiv države i grada Šibenika. Odlučili su da će odšteta biti milijun i 750.000 kuna.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203963 / frane lučić nakon 12 godina dobio odštetu od 12,75 milijuna kuna]

U rutinskoj intervenciji gašenja požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog.

Život su izgubili Dino Klarić, Ivan Marinović, Ivica Crvelin, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević i Ante Juričev Mikulin.

Od 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, njih šestero poginulo je na mjestu događaja, dok su ostali prebačeni u obližnje bolnice u Zadru i Splitu, a potom u Zagreb, ali su ubrzo preminuli od posljedica teških opeklina. Lučić je jedini koji je preživio na Kornatima 2007. godine, a u gašenju požara poginulo je čak 12 njegovih kolega vatrogasaca.

'Zavidim vam što i ja nisam s vama stradao'

- Drage moje kolege, slava vam i zavidim vam što i ja nisam s vama smrtno nastradao, odnosno, kad me već nije spržilo do neprepoznatljivosti kao vas, da sam barem umro od dehidracije čekajući pomoć koja nikako nije dolazila - rekao je Lučić na 11. obljetnici pogibije vatrogasaca.

- Nastradao sam spašavajući državnu imovinu, a vlast, umjesto da to poštuje, izruguje se mojom žrtvom i ozljedama, i to raznim nepotrebnim i neupotrebljivim podnescima. Zato pozivam tu istu vlast da mi objasni zašto mi to radi i da prestane s tim. Ako ne želi objasniti zašto, molio bih ih da se prestanu izrugivati mojim fizičkim ozljedama te naruženosti i strahu koji sam zadobio stradavajući - poručio je.

Trebaju mu isplatiti 1,75 milijuna kuna

Frane Lučić spor je dobio nakon skoro dvanaest godina od tragedije.

Sutkinja Ida Vrančić nepravomoćnom je presudom naložila Republici Hrvatskoj i Gradu Šibeniku da Lučiću solidarno isplate 1,750 milijun kuna s pripadajućim kamatama.

Postane li presuda pravomoćna tuženici će Lučiću morati isplatiti i nešto manje od 570 tisuća kuna s kamatama za tuđu pomoć te mu ubuduće mjesečno za pomoć plaćati 4500 kuna. Sud je također presudio da su država i grad Lučiću dužni isplatiti i nešto više od 383 tisuće kuna s osnove izgubljene zarade.

Osim toga, morat će mu nadoknaditi oko 200 tisuća kuna i kamate kamate za troškove vitamina, poboljšane prehrane i medicinskih preparata i u buduće mu plaćati mjesečnu rentu za te troškove u od 1500 kuna.

Kad se zbroje sve te stavke i pridodaju kamate ukupan iznos koji država i grad Šibenik trebaju isplatiti Lučiću penje se na više milijuna kuna.

Ostali dio tužbenog zahtjeva Općinski radni sud je obio.

Četiri mjeseca se borio za život, dobio i sepsu

Lučić je u tužbi naveo da je 30. kolovoza 2007. stradao u nesreći na radu kao vatrogasac pri gašenju požara te je zadobio višestruke ozlijede opasne po život, uključujući opekline lica i vrata, prsa i trbuha, gornjih i donjih udova. Preko četiri mjeseca borio se život, a preživio je i sepsu.

Dugotrajno liječenje se uz brojne operacijske procedure sastojalo od reguliranja metabolizma, odstranjivanja odumrlog tkiva pokrivanju nastalih defekata umjetnom i preostalom zdravom kožom.

Vještak je pregledom medicinske dokumentacije utvrdio da je Lučić u cijelosti radno nesposoban te da mu je zbog ozljeda nastupilo 80-postotno umanjenje životne aktivnosti i 25 posto psihičke.

Ponovljeno suđenje

Riječ je o ponovljenom suđenju s obzirom da je ranija presuda od 8. srpnja 2015. kojom je odbijen Lučićev tužbeni zahtjev ukinuta u veljači 2018. rješenjem zagrebačkog Županijskog suda te je predmet vraćen sudu prvog stupnja na ponovno suđenje. Lučić istodobno pred šibenskim sudom vodi spor za naknadu štete protiv općine Tisno i lokalnog DVD-a.

Zbog stradavanja vatrogasaca na Kornatu 2007. sudilo se vatrogasnom zapovjedniku iz Šibenika Draženi Slavici no on je lani, 27. travnja u ponovljenom postupku na Županijskom sudu u Zadru po drugi put nepravomoćno oslobođen krivnje.

Šibensko Županijsko državno odvjetništvo u žalbi protiv te presude kojom je Slavica oslobođen krivnje za stradavanje vatrogasaca, predlaže da Vrhovni sud prihvati žalbu i ukine pobijanu presudu te predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno raspravljanje i odluku.

Zadovoljan presudom

- Zadovoljan sam ovom današnjom presudom koju sam čekao 10 godina. I eto, želim živjeti kao svaki normalan čovjek, kao i vi svi - komentirao je u petak presudu Lučić za Novu TV.

- Presudom smo relativno zadovoljni. Poglavito imajući na umu da čekamo odluku preko 10 godina. Drago mi je da smo u ovome ponovljenom postupku uspjeli dokazati da su RH i grad Šibenik odgovorni mom klijentu Frani za plaćanje odštete. Glavnica ili glavnog potraživanja imamo negdje oko 2 i pol milijuna kuna i smatram da ima toliko kamata minimalno - rekao je Lučićev odvjetnik Šime Savić.

Tema: Hrvatska