Nakon 17 godina osuđen na 5 godina i tri mjeseca zatvora za ranjavanje u noćnom klubu

Zajko Zahirović bio je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora zbog tri pokušaja ubojstva iz 2003. Nakon obnove postupka opet je osuđen, no neće u zatvor jer je kaznu već izdržao

<p>Sedamnaest godina od pucnjave u noćnom klubu Columbia u zagrebačkim Krugama <strong>Zajko Zahirović </strong>je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od pet godina i tri mjeseca zatvora zbog tri pokušaja ubojstva. Zahirović, čije se teško zdravstveno stanje pogoršalo, nije došao na objavu presude.</p><p>U zatvor neće ići jer je kaznu već izdržao. Naime, Zahirović je već bio pravomoćno osuđen za isto djelo. U studenom 2009. osuđen je na šest godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Krunoslava Garšića, Alena Preldžića te Maria Vuletića. Vrhovni sud povisio mu je kaznu na osam godina, a Ustavni sud odbio mu je tužbu 2011. Zahirović se tad obratio Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu tvrdeći kako mu je prekršeno pravo na pravedno suđenje jer ga Vrhovni sud nije obavijestio o mišljenju državnog odvjetnika o njegovoj žalbi i nije pozvao na ročište na kojem se o njoj raspravljalo. Time je, smatra se, prekršeno načelo jednakosti strana u postupku.</p><p>Sud u Strasbourgu utvrdio je da je Hrvatska u njegovu slučaju prekršila Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te mu je dosuđeno 1500 eura odštete i 3073 eura za troškove postupka. Tek nakon toga, uspio je u studenom 2013. na Županijskom sudu u Zagrebu dobiti obnovu postupka. </p><p>U međuvremenu je proveo dvije godine u istražnom zatvoru od 28. travnja 2004. do 28. travnja 2006., dok je na izdržavanju kazne bio od 27. studenog 2009. do 1. ožujka 2013. </p><p>Zajko ne samo da je kaznu odslužio, već je u zatvoru proveo četiri dana više. </p><p>Novo suđenje na zagrebačkom sudu trebalo je početi 2014., no zbog teškog zdravstvenog stanja, Zajko je dugo bio raspravno nesposoban. Nakon što je posljednjim vještačenjem utvrđeno da je sposoban pratiti raspravu krenuli su u postupak.</p><p>Zahirovića su teretili da je 3. srpnja oko 3.25 sati u noćnom klubu Columbia u zagrebačkim Krugama nakon svađe iz pištolja Crvena zastava call. 7,65 mm u namjeri da ga ubije iz neposredne blizine ispalio u Krunoslava Garšića tri hica u predjelu trbuha i jedan u lijevu ruku. Potom je s udaljenosti od pet do sedam metara ispalio najmanje četiri hica u pravcu Alena Preldžića i Maria Vuletića, koji su izbjegli pogotke bacivši se na pod.</p><p>Garšiću je nanio teške i po život opasne ozljede te su mu život spasili liječnici. <br/> Tijekom postupka sud je temeljem izjava svjedoka, 3D rekonstrukcije, vještačenja te personalnih dokaza utvrdio da je Zajko počinio djela onako kako ga je tužiteljstvo teretilo.</p><p>Obrazlažući presudu sutkinja je pojasnila da je jedina otegotna okolnost bila njegova izrazita upornost i kriminalna volja jer je počinio tri kaznena djela pokušaja ubojstva. </p><p>S druge strane kao olakotne okolnosti uzet je protek vremena od počinjenja djela, činjenica da je djelo ostalo u pokušaju, njegovo teško narušeno zdravlje, te što poslije ovoga nije činio kaznena djela. Budući da Zajko nije zaposlen, nema imovine ni prihoda, a otac je troje djece od kojih je jedno malodobno, sud ga je oslobodio plaćanja troškova postupka.</p><p>Sud, koji je dužan primijeniti povoljniji zakon, izrekao mu je kaznu prema odredbama Kaznenog zakona iz 1997. gdje je bila zapriječena niža maksimalna kazna za ubojstvo, a povoljniji je i u dijelu ublažavanja kazne.<br/> Inače, Zajkov otac Omer ubijen je 1997. kao žrtva naručene likvidacije pri čemu je ubojica naoružan Hecklerom & Kochom s prigušivačem teško ranio i njegovu majku.</p><p>Novinske stupce punio je i njegov brat Rašid, koji je u lipnju 2017. šakama i pištoljem u Sesvetama zbog svađe u prometu napao tadašnjeg Županijskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici Dražena Diklića.</p>