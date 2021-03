Austrija se otvara. Nakon lock downa koji je nastupio prije 17 tjedana građanima je doslovno osvanulo sunce što su pokazale i statistike o tome kako četvrtina stanovništva pati od depresije uključujući veliki broj djece i mladih. Ova odluka uslijedila je nakon cjelodnevnog zasjedanja stručnjaka i državnih guvernera u kancelarovom uredu.

Kao pilot regija prvi se otvara Vorarlberg koji bilježi najmanji broj slučaja zaraženih korona virusom. Guverner Markus Wallner je najavio kako će od 15. ožujka građani moći ponovno uživati u gastronomiji, sportu i kulturi.

- Djeca i mladima trebaju kontakt, sport, muziku i kulturu - rekao je Wallner koji se oslanja na testiranje građana.

Lijepo vrijeme pogoduje popuštanju lockdowna

U ostalim regijama otvorenje će ići postepeno. Od 15. ožujka dostupne su sportske aktivnosti, no ne i sportska događanja s publikom. Od 27. ožujka slijedi gastronomija sa konzumacijom ograničenom na vrtove i terase. Tek nakon Uskrsa gosti će imati mogućnost boravka u unutrašnjim prostorima i hotelima.

Prema riječima Ministra zdravlja Rudolpha Anschobera kulturne ustanove i događanja na rasporedu su tek u svibnju. Popuštanjem mjera doprinosi dolazak lijepog vremena i mogućnost boravka na otvorenom, ali isto tako praćenje kontakata čija kontrola je uspostavljena ispunjavanjem formularima prilikom posjete ugostiteljskih objekata.

- Vidimo da cjepiva djeluju dobro kada je u pitanju imuniziranje stanovništva. U Beču smo razvili test na grgljanje i puno drugih formata brzih testova. Pri otvorenju vrtova i terasa u gastronomiji se moramo osloniti na testiranje i uspostaviti ''contact tracing'' jer je bolje da se ljudi sastaju kontrolirano nego nekontrolirano - rekao je Michael Ludwig za 24 sata.

Princip uzmi pa daj

Austrijski kancelar Sebastian Kurz se pohvalio novim rezultatima koji rade na principu ''oduzmi pa daj natrag'' kako bi postao darežljiv. Istaknuo je kako je bilanca nakon tri tjedna ponovno porasla, kako su otvorili škole, dućane, vratili 120 tisuća građana ponovno na posao te rasteretili obitelji povratkom djece u škole. Kurz je i dalje uvjeren kako će svojim odlukama vratiti zemlju u normalu do ljeta.

- Pred nama je još nekoliko izazovnih tjedana. Pandemija još nije gotova. I dalje je realan cilj povratka u normalu na ljeto – uvjerava Sebastian Kurz.

Milijun imuniziranih do Uskrsa

Istaknuto je kako je Austrija šampion Europe u testiranju jer se tjedno napravi više od dva milijuna testova. Ujedno je i prva zemlja koja je logistiku testiranja svela na brze kućne testove koji se mogu dobiti besplatno u ljekarnama. Dio je to strategije kako bi se stručno medicinsko osoblje s testiranja preusmjerilo na cijepljenje građana.

Austrija je u siječnju cijepila 5 tisuća ljudi dnevno. Broj u veljači se popeo na 15 tisuća, a od ožujka se udvostručio. U travnju je cilj cijepiti 45 tisuća ljudi po danu. To bi prema riječima Ministra zdravlja Anschobera dovelo do brojke od milijun cijepljenih građana do Uskrsa. Prve na redu su rizične skupine.

- Moja baka ima 92 godine. U obitelji imamo i slučaj oboljenja od karcinoma. Nitko od spomenutih bližnjih još nije cijepljen jer postoji određeni red. Stariji i rizične grupe zaslužuju cjepivo prvi jer mi smo prije svega jedno solidarno društvo - zaključio je Kurz.

Austrija trenutno bilježi oko 2 tisuće novozaraženih dnevno i oko 30 smrtnih slučajeva kao posljedicu globalne pandemije.