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imat će bazen

Nakon 20 godina čekanja: Zagreb dobio dozvolu za Centar za autizam vrijedan 35 mil. eura

Piše HINA,
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Nakon 20 godina čekanja: Zagreb dobio dozvolu za Centar za autizam vrijedan 35 mil. eura
Foto: Grad Zagreb
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Grad Zagreb je napokon dobio građevinsku dozvolu za izgradnju Centra za autizam, koji će osigurati modernu podršku za oko 200 djece s autizmom te objediniti postojeće programe na jednom mjestu.

Nakon više od dva desetljeća najava, Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za izgradnju novog Centra za autizam u Oporovcu, koji će za oko 200 djece osigurati suvremene i prilagođene uvjete za učenje, razvoj i stručnu podršku te objediniti programe koji se danas provode na više lokacija diljem Zagreba, priopćili su u utorak iz Grada. Procijenjena vrijednost novog Centra za autizam u Oporovcu iznosi oko 35 milijuna eura, od čega se iz fondova Europske unije putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) financira 19,3 milijuna eura, dok će se preostali iznos osigurati iz proračuna Grada Zagreba.

Nakon pravomoćnosti građevinske dozvole slijede izrada projektne dokumentacije i postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Početak izgradnje planiran je za ljeto 2027. godine, a predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci.

Nova škola će imati 48 razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina, kao i tri skupine predškolskog odgoja i obrazovanja. Predviđeni su i specijalizirani prostori za glazbenu i likovnu terapiju, domaćinstvo i vodenu terapiju s bazenom, sportske dvorane te drugi sadržaji prilagođeni potrebama korisnika.

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Prema projektu arhitektonskog ureda SODA-ARHITEKTI, centar će se prostirati na više od 9.600 četvornih metara na tri etaže, uz 60 parkirališnih mjesta, od kojih je devet namijenjeno osobama s invaliditetom. Pažnja je posvećena i vanjskom uređenju, pa je planiran glavni trg sa senzornim parkom, fontanama i sadržajima za razvoj motoričkih vještina.

"Ovo je još jedan od projekata koji se u Zagrebu obećavaju više od dvadeset godina, a sada napokon ide u realizaciju“, poručio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je da će nova škola predstavljati velik iskorak u kvaliteti prostornih i programskih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i mladih s autizmom.

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Centar za autizam trenutačno skrbi za oko 300 korisnika kroz predškolske programe, osnovnoškolsko obrazovanje, programe dnevnog i poludnevnog boravka te organizirano stanovanje, kazala je.

Dolenec dodaje da Grad Zagreb nastavlja ulagati i u postojeće kapacitete Centra za autizam. Nedavno je raspisana javna nabava za sanaciju i uređenje sportske dvorane u Ljevakovićevoj ulici, vrijedna 250.000 eura, a proteklih je godina u uređenje postojećih objekata Centra uloženo oko 750.000 eura.

Do kraja godine planirano je i otvaranje novog prostora Centra u Ulici Jurja Dalmatinca, u kojem će se pružati usluge rane razvojne i psihosocijalne podrške za 40 djece te program boravka za 30 odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma.

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Grad navodi i da je u novoj školskoj godini ustrojeno 24 novih posebnih razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina, čime su postojeći kapaciteti povećani za gotovo četvrtinu.

Broj posebnih razrednih odjela sa  64 u 2021. godini narastao je na 126 u 2026. godini, dok je mreža škola koje provode ove programe proširena na 55 škola diljem Zagreba, navodi u priopćenju Grad Zagreb.

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