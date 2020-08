Nakon 30 godina: Kip Nikole Tesle vraća se u njegov Gospić

Nakon gotovo trideset godina od njegova miniranja danas je u Gospiću potpisan ugovor kojim će se kip Nikole Tesle vratiti u njegov rodni Gospić

<p>Gradonačelnik grada Gospića <strong>Karlo Starčević</strong> danas je s predstavnikom tvrtke Kameni Zid d.o.o potpisao Ugovor o izvođenju radova na uređenju trga ispred Kulturno Informativnog Centra u Gospiću gdje slijedi postavljanje spomenika Nikole Tesle.</p><p>Prva faza danas potpisanih radova obuhvatit će uređenje staza, ogradnih zidova, urbane opreme i postavljanja postolja koje je identično postolju Teslinog kipa na slapovima Niagare. Nakon toga uslijedit će uređenje zelenih površina i hortikulture te ostali građevinski radovi.</p><p>„Spomenik je predviđen u užem dijelu prostora KIC-a, u mirnoj zoni s nekoliko klupa i pješačkom površinom od kamene sipine. Spomeniku bi se dala važnost koja je u pravcu semiotike, asocijacije na njegov rad ali i na samu osobnost Nikole Tesle. Oblikovanjem se prikazuje sklad starih i novih materijala te sklad prirodne forme i forme proizašle ljudskim djelovanjem. Vjerujem da će park biti na čast svim građanima Gospića.“, izjavila je zamjenica gradonačelnika<strong> Kristina Prša.</strong></p><p>Iako Lika i Gospić njeguju vrijednosti i uspomenu na ovog velikog znanstvenika, tijekom ratnog vihora koji je zahvatio Hrvatsku, Liku i Gospić i tijekom mnogih nasilnih događaja i okolnosti, spomenik Nikole Tesle na tadašnjem gradskom trgu srušen je. Grad Gospić nakon rata dao je izraditi odljev spomenika koji je rad poznatog kipara <strong>Frana Kršinića</strong>. Takav spomenik nalazi se još na poznatim slapovima Niagare i ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a odljev spomenika koji je nekada bio na trgu u Gospiću nalazi se u Ljevaonici akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.</p><p>Odluku da se spomenik postavi ispred Kulturno Informativnog Centra donijelo je Gradsko vijeće još 2014. godine, međutim tek je ove godine Grad Gospić uspio osigurati dio sredstava za realizaciju projekta te je nakon provedenog postupka javne nabave 21. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor s odabranim izvođačem. Ukupna vrijednost radova u prvoj fazi je 1.880,232,80 kuna.</p><p>„Povratak spomenika Nikole Tesle u Gospić od iznimne je važnosti za naš grad. Bilo je potrebno trideset godina da se to dogodi, a ja sam izuzetno zadovoljan da smo to uspjeli realizirati kako smo i obećali. Sigurni smo da će ovaj potez donijeti mnogo dobra Gospiću i njegovim stanovnicima, kao i da će postati vrlo drago mjesto okupljanja građana i naših gostiju.“. izjavio je gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević.</p><p>Napokon, nakon niza godina, Teslin spomenik vratit će se u Gospić i bit će postavljen u Gradu u kojemu se rodio, pohađao prve školske sate i stekao temelje za svoj daljnji rad i postignuća. Realizacijom ovog projekta Grad Gospić, kao što su to učinile mnoge zemlje i gradovi, još jednom želi Nikoli Tesli odati veliko priznanje i zasluženu čast, a time promovirati i bogato znanstveno i kulturno nasljeđe Gospića i Hrvatske.</p><p><br/> </p>