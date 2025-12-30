Nakon 32 godine podignuli optužnicu za ubojstvo osmero hrvatske djece u Vitezu

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu za ratne zločine protiv dvojice bivših pripadnika Armije BiH koje tereti za topnički napad na Vitez 1993. godine u kojemu je ubijeno osmoro djece hrvatske nacionalnosti.

Optuženi su Mensud Keleštura rođen 1959. godine u Zenici i Hazim Jašarević rođen 1953. godine u Vitezu.

Tužiteljstvo BiH sada ih nakon 32 godine tereti da su tijekom rata i oružanog sukoba između Armije BiH i HVO kao zapovjednici u postrojbama Armije BiH postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Keleštura je bio zapovjednik 325. brdske brigade Armije BiH a Jašarević zapovjednik Brigadne topničke skupine te postrojbe čiji su pripadnici 10. lipnja 1993. godine sudjelovali u topničkom napadu na civilne objekte u kojima su živjeli Hrvati.

Granata ispaljena iz minobacača promjera 120 mm pogodila je igralište na kojemu su se u tom trenutku igrala djece hrvatske nacionalnosti.

Njih pet na mjestu je poginulo a preostalo troje ubrzo je umrlo od posljedica ranjavanja.

Još petoro djece koja su se nalazila na igralištu je ozlijeđeno.

Keleštura i Jašarević zbog toga su sada optuženi da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

U napadu na dječje igrališta u viteškom naselju Podgradina ubijeni su Augustina Grebenar koja je i najmlađa žrtva jer je u trenutku smrti imala tek devet godina te Boris Antičević, Dražen Čečura, Sanja Garić, Milan Garić, Velimir Grebenar, Sanja Križanović i Dragan Ramljak.