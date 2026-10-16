Nakon 33 godine u Hrvatsku stigao kineski ministar vanjskih poslova: To je dobar znak

Odnosi Hrvatske i Kine u uzlaznoj su putanji, ali treba ih nastaviti poboljšavati, suglasila su se u petak u Zagrebu dvojica ministara vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i Wang Yi.

Kineski ministar vanjskih poslova u prvom je službenom posjetu Hrvatskoj nakon 33 godine, kada je Zagreb posjetio tadašnji šef diplomacije Qian Qichen.

“To je relativno dugo vrijeme”, priznao je Wang, “ali upravo to ukazuje na povoljan razvoj naših odnosa s obzirom na to da se ministri inače posjećuju s ciljem rješavanja sukoba i nesuglasica".

“To znači da mi nemamo otvorenih bilateralnih pitanja. Održavamo dobar zamah i zato nema potrebe za stalnu razmjenu posjeta ministra vanjskih poslova", objasnio je.

Novinarima je bilo dopušteno da nazoče početku sastanka nakon kojeg nije bilo klasične tiskovne konferencije.

Grlić Radman pozvao je na novu razinu i novi sadržaj suradnje dvije zemlje.

“Hrvatska se zalaže za privlačenje kineskih ulaganja i smanjivanje trgovinske neravnoteže. Otvoreni smo za kineske tvrtke i ulagače, osobito u prometu i logistici, obnovljivim izvorima energije, automobilskoj i pomorskoj industriji”, poručio je hrvatski domaćin gostu.

Razgovori dvojice diplomata i izaslanstava usmjereni su na jačanje gospodarske i trgovinske suradnje, kao i na aktualna međunarodna i vanjskopolitička pitanja, kazali su iz MVEP-a.

Grlić Radman je pozvao na "nastavak komunikacije EU-a i država članica s Kinom. Dijalog i diplomacija ostaju nezamjenjivi za suočavanje sa zajedničkim izazovima poput onih u Ukrajini, na Bliskom istoku, Korejskom poluotoku, Južnom kineskom moru i jugoistočnoj Europi", rekao je.

Kina je 2025. godine zauzimala 11. mjesto među najznačajnijim trgovinskim partnerima Hrvatske, a sudjelovala je s 2,41 posto u ukupnoj robnoj razmjeni Hrvatske sa svijetom, navodi Hrvatska gospodarska komora na mrežnim stranicama.

Posebna pozornost posvetit će se mogućnostima koje otvara nedavno uspostavljena zračna linija Peking – Bukurešt – Zagreb. Ostvarenje je to duge želje za izravnom vezom koja će, nadaju se države, intenzivirati razmjenu ljudi i ostvarenje gospodarskih prilika, dodaju sa Zrinjevca, gdje su se ministri sastali.

Nova linija pušena je u promet 4. rujna, a prometuje ponedjeljkom, srijedom i petkom tijekom cijele godine. Radi se o prvoj redovitoj putničkoj zračnoj vezi između Hrvatske i Kine.

Linija bi mogla ubrzati i razmjenu turista s tom dalekoistočnom zemljom, navodi MVEP. Hrvatska još od 2018. ima ured turističke zajednice u Šangaju, najbrojnijem kineskom gradu.

Grlić Radman posjetio je Kinu u srpnju prošle godine i ondje istaknuo važnost poboljšanja pristupa kineskom tržištu za hrvatske kompanije i povećanja izvoza hrvatskih proizvoda.

“Iznimna mi je čast da samo godinu dana nakon svog službenog posjeta NR Kini danas mogu biti domaćin”, rekao je razgovarajući s Wangom posredstvom prevoditelja.

Hrvatska na kinesko tržište najviše izvozi drvne proizvode, mramor te strojeve za obradu i preradu gume i plastike, dodaje HGK.

MVEP je prije posjeta Grlića Radmana Kini objavio da bi, prema zamisli, kineske investicije bile usredotočene na zelenu energiju i infrastrukturu, a hrvatski izvoz na poljoprivredne i visokotehnološke proizvode.

Kineski premijer Li Keqiang posjetio je Zagreb i Dubrovniku 2019., kad je taj jadranski grad bio domaćin samita "16+1", šefova vlada zemalja srednje i istočne Europe i Kine. Hrvatska i Kina tom su prigodom potpisale deset međudržavnih sporazuma i memoranduma. Još 2009. godine Hrvatsku je posjetio i predsjednik Hu Jintao.

Wang je tijekom boravka u Hrvatskoj sastaje i s predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem.

Wang, član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, uz kratku pauzu drži uzde kineske diplomacije više od 13 godina te je veteran kineske politike.

Kineski šef diplomacije na istoj turneji već je posjetio Azerbajdžan, a u planu putovanja su i Crna Gora i Bugarska, stoji na stranicama kineskog ministarstva, a u Hrvatskoj ostaje najduže, dva dana.