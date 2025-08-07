Nakon 43 godina nestaje Hezbolah? Trump Libanonu predložio zanimljivo rješenje

Sjedinjene Američke Države predstavile su Libanonu prijedlog za razoružanje Hezbollaha do kraja godine, s okončanjem izraelskih vojnih operacija u zemlji i povlačenjem izraelskih trupa s pet položaja na jugu Libanona, prema dokumentu s dnevnog reda sjednice libanonske vlade u koji je Reuters imao uvid.

Plan, koji je podnio izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za regiju, Tom Barrack, a o kojem se raspravlja na sjednici libanonske vlade u četvrtak, iznosi do sada najdetaljnije korake za razoružanje iranskog proxya koji igra bitnu ulogu u Libanonu od 1982. Hezbollah nije odmah komentirao prijedlog, ali tri politička izvora su za Reuters izjavila da su ministri iz redova te iranski podržane skupine, kao i njihovi šiitski saveznici, napustili sjednicu vlade u četvrtak u znak protesta zbog rasprave o tom prijedlogu.

Tri faze razoružavanja

Američki prijedlog ima za cilj "proširiti i stabilizirati" sporazum o prekidu vatre između Libanona i Izraela, koji je postignut u studenom. Faza 1 plana zahtjeva da vlada u Beirutu u roku od 15 dana izda dekret kojim se obvezuje na potpuno razoružanje Hezbollaha do 31. prosinca 2025. U istoj fazi, Izrael bi obustavio kopnene, zračne i pomorske vojne operacije.

Faza 2 zahtijeva da Libanon započne provedbu plana razoružanja u roku od 60 dana, pri čemu bi vlada odobrila „detaljan plan raspoređivanja libanonske vojske u cilju potpore provedbi plana za stavljanje cjelokupnog oružja pod nadležnost države“. Taj bi plan sadržavao konkretne ciljeve razoružanja.

Foto: Emilie Madi

Tijekom Faze 2, Izrael bi započeo povlačenje s položaja koje drži na jugu Libanona, a libanonski zatvorenici koje drži Izrael bili bi pušteni uz koordinaciju s Međunarodnim odborom Crvenog križa (ICRC).

U Fazi 3, unutar 90 dana, Izrael bi se povukao s preostala dva od ukupno pet položaja koje trenutačno drži, a osigurala bi se financijska sredstva za početak uklanjanja ruševina u Libanonu i obnove infrastrukture kao priprema za rekonstrukciju.

U Fazi 4, unutar 120 dana, preostalo teško naoružanje Hezbollaha mora biti demontirano, uključujući projektile i bespilotne letjelice. Ako bi se ovi uvjeti ispunili, Libanon bi dobio financijske injekcije kako bi opet postao prosperitetna država kakva je bio do građanskog rata 80-ih, kada je glavni grad Bejrut bio poznat pod nadimkom 'Pariz Bliskog istoka'.

Hezbolah

Iranski šijitski saveznik osnovan je 1982. u jeku građanskog rata u kojem je sudjelovao i Izrael napadima na Bejrut, a s vremenom je postao fokalna karika šijitskog polumjeseca koji se prostire od Libanona do Jemena s pomoću kojeg Iran održava utjecaj u regiji. Izrael je prošle godine žestoko napao Hezbollah u ratu koji je izbio kao posljedica sukoba u Gazi, pri čemu je ubijen velik broj visokih zapovjednika Hezbollaha i oko 5.000 njegovih boraca, prije nego što je u studenom postignuto primirje uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Najrazorniji udarac stigao je ubojstvom vođe Hasana Nasralaha.

Nakon završetka 15-godišnjeg građanskog rata u Libanonu 1990. godine, Hezbollah je bio jedna od rijetkih frakcija u mozaiku libanonske unutrašnje politike koji je zadržao oružje. Nakon što se Izrael povukao 2000. godine, Hezbollah nije predao oružje, tvrdeći da je njegova sposobnost za borbu i dalje ključna komponenta nacionalne obrane u slučaju buduće izraelske agresije.

Politička vlast

Iako je van Libanona najpoznatiji kao oružana skupina koja često bombardira Izrael, Hezbolah ima i veliki politički utjecaj u Libanonu. Zajedno s pokretom Amal, Hezbollah je jedna od dvije glavne političke stranke u Libanonu koje predstavljaju šiitske muslimane.

Foto: AL MANAR TV

Za razliku od Amala, čija je podrška pretežno koncentrirana na jugu Libanona, Hezbollah uživa široku podršku u sva tri područja Libanona s većinskim šiitskim stanovništvom: na jugu zemlje, u Beirutu i okolici, te u sjevernoj dolini Bekaa i regiji Hirmil. Hezbollah trenutačno drži 14 od ukupno 128 mjesta u libanonskom parlamentu i član je političkog saveza nazvanog Blok otpora i razvoja.