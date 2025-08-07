Faza 1 plana zahtjeva da vlada u Beirutu u roku od 15 dana izda dekret kojim se obvezuje na potpuno razoružanje Hezbollaha do 31. prosinca 2025
Nakon 43 godina nestaje Hezbolah? Trump Libanonu predložio zanimljivo rješenje
Sjedinjene Američke Države predstavile su Libanonu prijedlog za razoružanje Hezbollaha do kraja godine, s okončanjem izraelskih vojnih operacija u zemlji i povlačenjem izraelskih trupa s pet položaja na jugu Libanona, prema dokumentu s dnevnog reda sjednice libanonske vlade u koji je Reuters imao uvid.
Plan, koji je podnio izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za regiju, Tom Barrack, a o kojem se raspravlja na sjednici libanonske vlade u četvrtak, iznosi do sada najdetaljnije korake za razoružanje iranskog proxya koji igra bitnu ulogu u Libanonu od 1982. Hezbollah nije odmah komentirao prijedlog, ali tri politička izvora su za Reuters izjavila da su ministri iz redova te iranski podržane skupine, kao i njihovi šiitski saveznici, napustili sjednicu vlade u četvrtak u znak protesta zbog rasprave o tom prijedlogu.
Tri faze razoružavanja
Američki prijedlog ima za cilj "proširiti i stabilizirati" sporazum o prekidu vatre između Libanona i Izraela, koji je postignut u studenom. Faza 1 plana zahtjeva da vlada u Beirutu u roku od 15 dana izda dekret kojim se obvezuje na potpuno razoružanje Hezbollaha do 31. prosinca 2025. U istoj fazi, Izrael bi obustavio kopnene, zračne i pomorske vojne operacije.
Faza 2 zahtijeva da Libanon započne provedbu plana razoružanja u roku od 60 dana, pri čemu bi vlada odobrila „detaljan plan raspoređivanja libanonske vojske u cilju potpore provedbi plana za stavljanje cjelokupnog oružja pod nadležnost države“. Taj bi plan sadržavao konkretne ciljeve razoružanja.
Tijekom Faze 2, Izrael bi započeo povlačenje s položaja koje drži na jugu Libanona, a libanonski zatvorenici koje drži Izrael bili bi pušteni uz koordinaciju s Međunarodnim odborom Crvenog križa (ICRC).
U Fazi 3, unutar 90 dana, Izrael bi se povukao s preostala dva od ukupno pet položaja koje trenutačno drži, a osigurala bi se financijska sredstva za početak uklanjanja ruševina u Libanonu i obnove infrastrukture kao priprema za rekonstrukciju.
U Fazi 4, unutar 120 dana, preostalo teško naoružanje Hezbollaha mora biti demontirano, uključujući projektile i bespilotne letjelice. Ako bi se ovi uvjeti ispunili, Libanon bi dobio financijske injekcije kako bi opet postao prosperitetna država kakva je bio do građanskog rata 80-ih, kada je glavni grad Bejrut bio poznat pod nadimkom 'Pariz Bliskog istoka'.
Hezbolah
Iranski šijitski saveznik osnovan je 1982. u jeku građanskog rata u kojem je sudjelovao i Izrael napadima na Bejrut, a s vremenom je postao fokalna karika šijitskog polumjeseca koji se prostire od Libanona do Jemena s pomoću kojeg Iran održava utjecaj u regiji. Izrael je prošle godine žestoko napao Hezbollah u ratu koji je izbio kao posljedica sukoba u Gazi, pri čemu je ubijen velik broj visokih zapovjednika Hezbollaha i oko 5.000 njegovih boraca, prije nego što je u studenom postignuto primirje uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Najrazorniji udarac stigao je ubojstvom vođe Hasana Nasralaha.
Nakon završetka 15-godišnjeg građanskog rata u Libanonu 1990. godine, Hezbollah je bio jedna od rijetkih frakcija u mozaiku libanonske unutrašnje politike koji je zadržao oružje. Nakon što se Izrael povukao 2000. godine, Hezbollah nije predao oružje, tvrdeći da je njegova sposobnost za borbu i dalje ključna komponenta nacionalne obrane u slučaju buduće izraelske agresije.
Politička vlast
Iako je van Libanona najpoznatiji kao oružana skupina koja često bombardira Izrael, Hezbolah ima i veliki politički utjecaj u Libanonu. Zajedno s pokretom Amal, Hezbollah je jedna od dvije glavne političke stranke u Libanonu koje predstavljaju šiitske muslimane.
Za razliku od Amala, čija je podrška pretežno koncentrirana na jugu Libanona, Hezbollah uživa široku podršku u sva tri područja Libanona s većinskim šiitskim stanovništvom: na jugu zemlje, u Beirutu i okolici, te u sjevernoj dolini Bekaa i regiji Hirmil. Hezbollah trenutačno drži 14 od ukupno 128 mjesta u libanonskom parlamentu i član je političkog saveza nazvanog Blok otpora i razvoja.
