Nakon Ante, dolazi - Ante! HDZ u Splitu dobiva novo vodstvo, s vrha se povlači dugovječni šef

Predsjednik sam HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije od 2012. godine i kada članovi te organizacije odluče da moram otići, ja ću otići. Ili ako rezultati u županiji budu lošiji od ovoga što imamo, ja ću sam otići jer sam ja odgovoran za Splitsko-dalmatinsku županiju, govorio je nekad Ante Sanader, predsjednik županijskog ogranka HDZ-a Splitsko dalmatinske županije koji se ipak nakon 13 godina povlači u stranačku mirovinu i neće se ne predstojećim izborima u HDZ-u kandidirati za tu funkciju. Jedini kandidat za šefa ŽO Splitsko dalmatinske županije, kako ekskluzivno saznaju 24sata, trebao bi biti mladi Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarni Splitsko dalmatinske županije i šef kampanje HDZ-ovom kandidatu za predsjednika Draganu Primorcu.

- Ante Mihanović sigurno ide na čelo šefa Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije na predstojećim unutarstranačkim izborima, a povlači se dugovječni šef Ante Sanader- kaže nam sugovornik iz vrha splitsko dalmatinskog HDZ-a te dodaje da će biti iznenađenja u vidu imena za zamjenika mu, ali i potpredsjednike. Ističe i zo da Mihanović uživa podršku aktualnog vodstva stranke i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića s kojim ima izuzetno dobar odnos, a podržava ga i Ante Sanader.

Zagreb: Politički tajnik Ante Sanader dao je izjavu oko izjava Zorana Milanovića | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

- Ne želi se još izlaziti s imenima potpredsjednika, ali najavljuje se politika pomlađivanja i nove energije. Tim koji stoji uz Mihanovića je respektabilan i sačinjen od eminentnih i nacionalno poznatih političkih imena, a među njima bi se mogli naći i ona koja su medijski kuloari do nedavno svrstavali na suprotnu stranu- kaže nam drugi sugovornik iz splitskog HDZ-a. Naši sugovornici napominju da će HDZ-om u Splitsko-dalmatinskoj županiji zapuhat novi, mladi vjetrovi, ali ne radi se, kako kažu, na revoluciji već evoluciji. To znači, objašnjavaju, da će veterani iz dalmatinskog HDZ-a ostati prisutni kroz određena tijela stranke kako bi se osigurao spoj mladosti i iskustva.

- Program kojeg će staviti pred članove uključivat će učvršćivanje tradicionalnih vrijednosti i obitelj kao temelj hrvatskoga društva. Veliki naglasak bit će stavljen na reindustralizaciju, stambenu politiku i jačanje malog i srednjeg poduzetništva. Na programu se radilo studiozno mjesecima te je uistinu provediv i nije puka politička floskula- govori nam naš sugovornik. Ante Mihanović (41) politički je tajnik HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije već 14 godina, a u HDZ-u je od svoje dvadesete godine. Po struci je pravnik.

- U Splitu je zapamćen kao menadžer koji je zaslužan za ostvarenje farmaceutske proizvodnje u Dugopolju i više nego uspješan posao na funkciji ravnatelja županijskih ljekarni koje su pretvorene u jednu od najrespektabilnijih tvrtki koje pariraju komercijalnim ljekarnama i farmaceutskim poduzećima- kaže naš sugovornik te kaže da je Mihanović bio direktor kampanje na predstojećim lokalnim izborima u Splitsko-dalmatinskoj županiji pri čemu je mobilizirao članstvo, a Blaženko Boban je pobijedio u utrci za župana.

HDZ-u slijede unutarstranački izbori u temeljenim, gradskim i županijskim organizacijama, a svaki kandidat za predsjednika gradske organizacije treba prikupiti potpise i predati kandidaturu do 11. listopada. Izbori će se za šefove gradskih, općinskih i županijskih organizacija održati 26. listopada prvi krug i drugi krug 2. studenog.