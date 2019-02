Nakon Engleske, zbog dronova su i u Dubaiju stali svi letovi

Letovi u zračnoj luci u Dubaiju privremeno su obustavljeni u petak ujutro zbog navodnih aktivnosti dronova, rekao je glasnogovornik zračne luke.

Obustava letova trajala je nešto više od pola sata.

Najprometnija zračna luka na svijetu za međunarodne letove, središnjica kompanija poput Emirates i flyDubai, samo u prvih 11 mjeseci 2018. godine primila je 82 milijuna putnika.

Problem s dronovima koji ometaju zračni promet sve je češći, a prijava o dronovima koji nadlijeću zračne luke sve je više, posebito u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama.

U siječnju, letovi s londonskog Heathrowa bili su obustavljeni na sat vremena nakon što je bio viđen dron. Prijave su obustavile letove i na zračnoj luci Newark u New Jerseyu.

Zračna luka Gatwick, druga najprometnija u Londonu, u prosincu je obustavila promet zbog dronova nekoliko puta.

Putnici u Dubaiju svoje nezadovoljstvo izrazili su na društvenim mrežama.

Stuck for ages at Dubai airport runway unable to taxi as unauthorized drones have entered the airspace here and all takeoffs have been grounded! This seems to be happening often in airports everywhere. Recently in Gatwick also