Nakon erupcije, Havaje pogodio i snažan potres od 6,9 Richtera

Niz potresa pogodio je u petak Veliki otok na Havajima, među kojima je najsnažniji bio magnitude 6.9 s epicentrom na južnim padinama vulkana Kilauee koji je dan ranije izbacivao lavu, ružičasti pepeo i, što je najgore, otrovne plinove, goneći stotine stanovnika na evakuaciju.

Potres se dogodio u 12.32 sata po mjesnom vremenu (subota, pola sata poslije ponoći po srednjoeuropskom vremenu) na dubini od 5 km, 16 km jugozapadno od naselja Leilani, odakle su vlasti evakuirale stotine stanovnika.

Američki geološki zavod (USGS) priopćio je da se potres dogodio "gotovo na istom mjestu kao i razorni potres 1975. magnitude 7,1" u kojemu su poginule dvije a ozlijeđeno je 28 osoba na tom najvećem otoku na američkom otočju u Pacifiku.

This is a resilient community. Even during this frightening and unpredictable time -- these residents are pulling together, donating food, water and time to care for their neighbors. #HIGov #HINews #KilaueaVolcano @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI

Potres magnitude 5,7 pogodio je otok nešto ranije u petak pa su vlasti upozorile da će se seizmička aktivnost koja je potaknula erupciju vulkana Kilauee, jednog od pet vulkana aktivnih na otoku, nastaviti.

Guverner Havaja David Ige proglasio je izvanredno stanje kako bi mogao deblokirati dodatna sredstva.

Kao i u ranijim erupcijama, mjesna glasila su objavila snimke užarene lave koja se polagano širi na područjima kojima je policija zabranila pristup ili šiklja iz pukotine u šumi.

Foto: HANDOUT

Zasad nema informacija o stradalima, ali je nekoliko kuća uništeno, navode vlasti.

Oko 1.700 ljudi mora napustiti 770 zgrada u naselju Leilani, objavio je guverner na Twitteru. Obvezna evakuacija je proglašena i za četvrt Lanipuna Gardens.

Na tom području živi gotovo 10.000 ljudi.

Vulkan Kilauea koji je visok 1.247 m počeo je eruptirati u četvrtak oko 16.45 sati po mjesnom vremenu (petak u 4.45 sati po srednjoeuropskom vremenu). Jedan je od najaktivnijih u svijetu.

#Attention #drone #pilots: Do not fly your #drone near the #KilaueaVolcano in #Hawaii. The #FAA has flight restrictions in place: https://t.co/6mNSWGqKTn. You could be subject to a large fine if you interfere with emergency operations. Learn more: https://t.co/z24kglRnCz #FlySafe pic.twitter.com/bGpDaH5L8H