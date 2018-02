Nakon godinu dana: Michelle je otkrila što je dobila od Melanie

Nakon više od godinu dana Michelle Obama (54) odala je što joj je Melania Trump poklonila prilikom "primopredaje" Bijele kuće. Novi američki predsjednik Donald Trump (71) i njegova supruga Melania su 20. siječnja 2017. godine došli u Bijelu kuću gdje su ih dočekali Barack (56) i Michelle Obama koji su bili na odlasku.

Melania (47) je tada donijela Michelle poklon u plavoj kutiji zamotan bijelom vrpcom. Mediji su pisali da ga je kupila u Tiffanyju. Michelle se nije najbolje snašla i nije znala kuda bi s kutijom. U showu Ellen DeGeneres sada je objasnila da je taj posjet bio točno određen protokolom.

Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf