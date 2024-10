Nakon hladnog jutra i guste magle, danas do čak 24 Celzija

U utorak će biti pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice s maglom i niskim oblacima koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Krajem dana sa zapada porast naoblake. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura većinom između 18 i 23 °C, objavio je DHMZ.

U srijedu će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom. Na istoku zemlje i u Dalmaciji češća sunčana razdoblja i većinom bez oborine. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, drugdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna od 16 do 20, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 24 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje zbog guste magle za osječku i zagrebačku regiju.

Za srijedu su izdali žuti alarm za Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.