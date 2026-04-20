Nakon izbora Von der Leyen pritišće Mađarsku: 'Bez reformi milijarde iz EU-a propadaju...'

Piše HINA,
Foto: Yves Herman

Nakon izborne promjene u Budimpešti stiže upozorenje iz Bruxellesa da čak 6,5 milijardi eura visi u zraku

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na brze reforme u Mađarskoj nakon izborne pobjede oporbe, rekavši da je napredak ključan za oslobađanje milijardi zamrznutih sredstava EU-a. Govoreći na događaju povodom 80 godina lista Die Zeit u nedjelju, rekla je da bi oko 6,5 milijardi eura iz fonda EU-a za oporavak od pandemije moglo propasti ako Budimpešta ne ispuni uvjete do kraja kolovoza. Vremenski pritisak je "ogroman", rekla je, dodajući da je dva dana ranije poslala skupinu visokih dužnosnika u Mađarsku kako bi surađivali s timom izbornog pobjednika Petera Magyara u ispunjavanju potrebnih reformi i ulaganja.

Sredstva su zadržana zbog zabrinutosti u vezi s vladavinom prava za vrijeme odlazećeg premijera Viktorom Orbánom.

Ogovarajući na pitanje je li Bruxelles trebao zauzeti stroži stav von der Leyen je rekla da je EU bio "izuzetno strog", zamrznuvši ukupno 17 milijardi eura - manjak za koji je rekla da je opterećivao konkurentnost Mađarske i odrazio se na izborni rezultat.

Dodala je da se EU morao pažljivo pridržavati svojih ugovora prilikom nametanja svake sankcije Orbanovoj vladi.

Von der Leyen je rekla da Mađari "zaslužuju dobiti ova europska sredstva" kada se ispune uvjeti.

Pozivajući se na godine onoga što je opisala kao sustavno opstruiranje Budimpešte, također je podržala odustajanje od jednoglasnosti u odlučivanju o vanjskoj politici EU-a, tvrdeći da blok mora biti sposoban brzo djelovati i osigurati da se „glas Europe čuje.”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

