Nakon još jedne smrti dječaka stručnjaci apeliraju: 'Roditelji, električni romobili nisu igračke'

Mjesec i pol od smrti dječaka (14) u Metkoviću, pad s električnog romobila odnio je još jedan mladi život. Naime, unatoč naporima liječnika KBC-a Zagreb, u ponedjeljak, 3. kolovoza maloljetnik je podlegao ozljedama zadobivenima u padu s romobila. Kako je utvrdila zagrebačka policija, maloljetnik je bez korištenja zaštitne kacige upravljao električnim romobilom marke Kukirin. Prevozio je još jednog maloljetnika kao putnika, koji također nije nosio zaštitnu kacigu. Njih dvojica kretala su se kolnikom Ulice Gudci. Zbog neprilagođene brzine obojica su pala na tlo, a maloljetnik koji ga je vozio s teškim je ozljedama završio u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Zakon kaže da električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina, a stariji njime smiju upravljati samo na biciklističkim stazama ili trakama. Gdje ih nema - smiju voziti nogostupom, no brzinom hoda (5-6 km/h). Pri tome moraju nositi zaštitnu kacigu i ne smiju prevoziti nikoga, odnosno na romobilu može biti samo onaj koji njime upravlja.

U hitnoj službi u Klinici za dječje bolesti Zagreb gotovo svakodnevno se susreću s ozljedama djece koja su nastala tijekom korištenja električnih romobila, rekao nam je dr. Mario Kurtanjek, specijalist dječje kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb.

- Ono što nas najviše zabrinjava je što ti električni romobili, koje djeca ili posude ili dobiju od svojih prijatelja, roditelja, kumova na kojekakvim poklonima, razvijaju velike brzine i djeca nisu svjesna opasnosti koju takve brzine mogu postići te se zbog toga dešavaju tako teške ozljede. Najčešće je riječ o prijelomima ekstremiteta, dugih kostiju, ruku i nogu, a sve češće imamo i ozljede glave. Dakle, teške ozljede glave koje često zahtijevaju hitno neurokirurško liječenje i zbrinjavanje. U manjem broju slučajeva nalazimo i ozljede kralježnice, ne direktno prijelome, ali teška natučenja. I ono što sve češće vidimo, prilikom tako velikih brzina i padova dolazi do ozljeda unutarnjih organa - ruptura slezene, rupture ili hematoma na jetri i na bubrezima - govori dr. Kurtanjek.

Takve ozljede kod djece, nastavlja, zahtijevaju multidisciplinarni pristup.

Ono što prvo vide kad im dijete dođe u bolnicu, neovisno o načinu dolaska, je da je dijete jako u šoku, potreseno ili čak natučeno bez svijesti i s brojnim oguljotinama.

- To su oguljotine gdje je koža oštećena gotovo po cijelom tijelu, a najčešće i na glavi jer ne nose kacigu. To je najveći problem - ističe dječji kirurg. Od djece i roditelja često znaju čuti da ne koriste taj romobil da bi išli u školu, nego je to njima način igre - voze se na jednom kotaču, rade kojekakve trikove s romobilima...

Smatra da je velika odgovornost na svima - i na zakonodavnoj vlasti, ali najviše na roditeljima da jednostavno kontroliraju svoju djecu, da sjednu i porazgovaraju s djetetom. Odgovornost odraslih osoba ističe i stručnjak za promet Goran Husinec.

- Maloljetniku je netko kupio i dao taj električni romobil i onaj tko mu je kupio taj romobil morao je znati da jednostavno to nije za njega i da nije da se voze dvoje na njemu. I još ako je jači motor, jer ima ih puno tipova, morao je znati da se jednostavno može skinuti blokada i da taj romobil može ići brže nego što je dozvoljeno. Nije dijete krivo. Zato i je dijete jer nema dovoljno iskustva u životu što je opasno, a što nije. Njemu je to sve zabava i uzme prijatelja, pretovari taj romobil jer on nije rađen za dvoje ljudi, težište se poremeti i dogodi se zlo - smatra Husinec i dodaje kako to nisu vozila koja su sigurna na većim brzinama.

- Oni su predviđeni da ih se vozi brzinom od 10 do najviše 20 km/h i sve više od toga ekstremno je opasno - kaže stručnjak.

Mlađi od 14 godina ne smiju ga voziti

Električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina. Stariji od 14 godina njime smiju upravljati samo na biciklističkim stazama ili trakama, a gdje ih nema - nogostupom.

Nošenje zaštitne kacige je obvezno

Tijekom vožnje moraju nositi zaštitnu kacigu i ne smiju prevoziti nikoga, odnosno na romobilu može biti samo onaj koji njime upravlja. Ne smije ih se voziti po cesti.

Zagreb: Vožnja električnog romobila s kacigom | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Dvoje djece poginulo u ovoj godini

U ovoj godini od posljedica prometnih nesreća s električnim romobilima poginulo je troje. Među njima su dječak (14) iz Metkovića i maloljetnik s područja Velike Gorice.

Brodarica: Vozač romobila prevezen u bolnicu nakon sudara s osobnim automobilom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Maksimalna brzina do 25 kilometara na sat

Radni obujam motora ne bi smio biti veći od 25 kubika, odnosno njegova snaga elektromotora jača od 0,6 kW i maksimalna brzina tvornički ne bi smjela prelaziti 25 kilometara na sat.