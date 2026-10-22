Nakon jučerašnjih poplava najteže je u Kaštelima, otežan je promet prema Trogiru...

Nakon jučerašnjeg nevremena koje je izazvalo brojne probleme u Splitu i okolnim mjestima, posljedice obilnih oborina osjećale su se i tijekom noći. Iako su vatrogasci satima ispumpavali vodu iz poplavljenih stanova, garaža, podruma i poslovnih prostora, novi problemi zabilježeni su na pojedinim prometnicama.

Posebno teško bilo je na području Kaštela, gdje je tijekom noći ponovno poplavljena Jadranska magistrala. Prema medijskim izvještajima, pojedini automobili ostali su u kvaru zbog vode na cesti, a poteškoće su zabilježene i na staroj kaštelanskoj cesti. Zbog toga se vozačima savjetuje dodatni oprez i provjera stanja na cestama prije polaska.

Foto: Dalmacija Danas

Problemi su zabilježeni i na prometnom pravcu između Solina i Trogira, gdje su obilne oborine dodatno otežale promet. Iako je tijekom jutra bilo očekivano postupno smirivanje vremenskih prilika, još nema potvrde da su sve problematične dionice potpuno sanirane i normalizirane.

Split se još oporavlja od posljedica nevremena

U Splitu su obilne oborine tijekom srijede izazvale poplavljivanje više prometnica i objekata. Voda se zadržavala na dijelovima Ulice Domovinskog rata i Poljičke ceste, dok su vatrogasci intervenirali u garažama, podrumima i drugim prostorima u koje je prodrla voda.

Posebno zahtjevna bila je intervencija u Ulici Ruđera Boškovića, gdje je voda prodrla u javnu garažu, podrume i atomsko sklonište. Poplavljeni su bili i ured u Ulici kralja Branimira, stan u Krležinoj ulici te šest ulaza stambene zgrade u Šimićevoj ulici.

Foto: Dalmacija Danas

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, tijekom 24-satnog razdoblja, od srijede u 6 sati do četvrtka u 6 sati, JVP Grada Splita zabilježio je 17 intervencija. Većina se odnosila na ispumpavanje vode iz poplavljenih prostora, a vatrogasci su intervenirali i zbog drugih posljedica nevremena.

Solin i okolica pod velikim količinama oborina

Obilna kiša zahvatila je i Solin, gdje su tijekom jučerašnjeg dana izmjerene velike količine oborina. Problemi s odvodnjom i zadržavanjem vode na prometnicama dodatno su otežavali kretanje vozila, a poteškoće su se nastavile i na širem području prema Kaštelima i Trogiru.

Na području Podstrane, u Grbavcu, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila. Na teren su izašli vatrogasci, djelatnici hitne medicinske službe i prometna policija.

U Žrnovnici su vatrogasci pomagali pri uklanjanju stabla, dok su na drugim lokacijama pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava ispumpavali vodu i obavljali tehničke intervencije.

U Kaštelima više od 20 intervencija

Velik broj intervencija zabilježen je na području Kaštela. Vatrogasci DVD-ova Kaštela, Gomilica i Mladost tijekom večeri obavili su više od 20 tehničkih intervencija, uglavnom zbog prodora vode u različite objekte.

Foto: Dalmacija Danas

Novi problemi na prometnicama tijekom noći pokazali su da posljedice nevremena nisu prestale završetkom najintenzivnijih oborina. Vozačima se zato preporučuje da prije putovanja provjere aktualne informacije o prohodnosti cesta, osobito na dionicama koje su bile poplavljene.

Danas se očekuje postupno smirivanje vremena

Nakon izrazito kišnog razdoblja, tijekom četvrtka očekuju se stabilnije vremenske prilike uz sunčana razdoblja, premda su lokalni pljuskovi i dalje mogući. Ipak, poboljšanje vremena ne znači da su sve posljedice poplava uklonjene. Za sanaciju podrumskih i garažnih prostora, provjeru odvodnje te čišćenje prometnica i dalje će biti potrebno vrijeme.

Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu, a građanima se savjetuje oprez pri kretanju područjima koja su bila zahvaćena poplavama.