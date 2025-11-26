Obavijesti

NEMA OZLIJEĐENIH

Nakon leta iz Varšave u Vilnius LOT-ov avion sletio sa piste: Obustavili promet u zračnoj luci

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wolfgang Minich/DPA

Avion LOT-a na letu iz Varšave skrenuo je s piste pri slijetanju u Vilniusu. Svi putnici su sigurno iskrcani i nema ozlijeđenih, no promet u zračnoj luci obustavljen je do večernjih sati.

Putnički zrakoplov poljskog prijevoznika LOT-a skrenuo je s piste u litavskoj zračnoj luci Vilnius nakon što je u srijedu doletio iz Varšave, zbog čega je obustavljen sav aerodromski promet, objavio je operater zračne luke.

Svi putnici s leta broj LO771 iskrcali su se i nema izvješća o ozlijeđenima, objavila je zračna luka na Facebooku. Zrakoplov Embraer 170 prevozio je 63 putnika i četiri člana posade, objavio je glasnogovornik LOT-a na platformi društvenih medija X.

"Nakon slijetanja, svi su se putnici sigurno iskrcali mobilnim stepenicama, nakon čega su prevezeni do terminala", dodao je glasnogovornik.

Pista će ostati zatvorena do 19 sati po mjesnom vremenu, priopćila je zračna luka.

Putnicima koji su trebali u srijedu poletjeti iz Vilniusa savjetovano je da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke zbog dodatnih informacija o pojedinačnim polascima.

