Nakon Mihanovića, još je jedan splitski HDZ-ovac dao ostavku: 'Ovo je moj čin odgovornosti'

Nakon što je šef splitskog HDZ-a Vice Mihanović dao ostavku na to mjesto zbog loših rezultata na izvanrednim izborima za gradonačelnika, u utorak je ostavku dao i Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije, javlja N1.

Prenosimo priopćenje u cijelosti:

Nakon izvanrednih lokalnih izbora za splitskog gradonačelnika i splitsko Gradsko vijeće, kao čin osobne odgovornosti, dao sam ostavku na mjesto čelnog čovjeka utemeljitelja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Učinio sam to u interesu stranke, koja treba nove nositelje svoje politike, novu svježinu i novi pristup kako bi bolje korespondirala s biračkim tijelom i građanima.

Učinio sam to i zato što mi davanje ostavke daje za pravo da i druge aktere sa županijske i sa gradske razine pozovem da objektivno sagledaju sve okolnosti i vlastitu ulogu u kreiranju situacije zbog koje smo u kampanju ušli s vidljivim nedostatkom potrebne borbenosti te nepremostivim slabostima koje već dulje vrijeme osjećamo i u politici i u ljudima, zbog kojih politička “fjaka” u našem gradu i županiji ne traje samo u ljetnim mjesecima.

Očito je da nismo bili i da nismo mogli biti dovoljno odvažni, angažirani i djelotvorni, jer nismo stvorili pretpostavke za to. A te smo pretpostavke trebali stvarati proteklih godina. U tom smo razdoblju trebali pokazati tko je ozbiljan, tko je odgovoran, tko nudi rješenja, tko osigurava napredak, tko vodi Hrvatsku naprijed. Nismo to učinili. A morali smo. Jer to je naša obaveza i prema našim sugrađanima, koji od nas puno očekuju, ali i prema nacionalnom vodstvu i vladi, koja uspješno vodi Hrvatsku kroz čitav niz paralelnih kriza, osiguravajući toliko potrebnu stabilnost i sigurnost za sve naše građane u ovim iznimno teškim vremenima.

I upravo je zbog pasivnosti stranke i lokalnog vodstva u prethodnom razdoblju takva nacionalna politika ostala bez pravih i prepoznatih reprezentanata na lokalnoj razini, a u kampanji bez široke identifikacije sa našim politikama. Izostala je borbenost, politička vidljivost, širi angažman te snažno i otvoreno zastupanje naših stajališta.

Naše je članstvo više nego svjesno da nam u ovom trenutku i u županiji i u gradu trebaju novi ljudi. Oni koji će s novom energijom i novim pristupom dodatno oblikovati i usidriti naše politike u domoljubnim, državotvornim, demokršćanskim, narodnjačkim i univerzalnim humanističkim vrijednostima, koje nas vode još od utemeljenja. I za koje su se pod ispravnim i angažiranom vodstvom spremni boriti. I svi se mi, neovisno obnašamo li dužnost ili smo obični članovi, za te vrijednosti moramo biti pripravni boriti se zajedno s njima. Jer ne možemo više zanemarivati signale koje nam šalje vlastito članstvo, a preko njega – jer naši su člkanovi naša poveznica sa našim biračima – i naši sugrađani.

I na kraju, pozivam sve svoje stranačke prijatelje da, kao pravi HDZ-ovci, nađu snage za provođenje potrebnih promjena i izbor novih nositelja naših politika, kojima moramo otvoriti prostor vlastitim korakom u stranu i apstiniranjem od novih kandidatura za čelna mjesta u županiji i gradu. Jer moramo biti spremni i pripravni za bitke važnije od ove u kojoj HDZ nije izgubio mjesto gradonačelnika, jer ga nije ni imao, kao ni većinu u gradskom vijeću. Ali je pokazao da pati od ozbiljnih nedostataka koje treba znati prepoznati i otkloniti.

