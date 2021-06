Na inicijativu predsjednika Zorana Milanovića, promijenjena je završna deklaracija summita NATO-a u Bruxellesu.

Podsjetimo, Milanović je jučer kazao da neće podržati deklaraciju jer u dokumentu nije bilo spomena Daytonskog sporazuma i konstitutivnosti triju naroda BiH.

- Neke zemlje ne žele da se u završnoj deklaraciji summita NATO-a u Bruxellesu spominju Daytonski ugovor i konstitutivnost triju naroda, no Hrvatska za tako nešto neće dati suglasnost - izjavio je u nedjelju predsjednik države Zoran Milanović i rekao da će Hrvatska blokirati deklaraciju ako se u njoj ne spomene Daytonski sporazum.

O svemu se oglasio i Milanović.

"Nazvao me glavni tajnik jučer oko 15 sati i sve je riješeno u pola minute. To je mala stvar za ovaj summit, ali za nas je to Bigfoot, saskvoč", rekao je Milanović na summitu NATO-a u Bruxellesu, javlja Index.