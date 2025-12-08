Obavijesti

News

Komentari 3
SMETAJU IH PRAVILA

Nakon Muska i Trump napao EU zbog velike kazne za Twitter: 'Europa ide u lošem smjeru'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Europska komisija je prošli tjedan kaznila X sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je u ponedjeljak kaznu od 120 milijuna eura koju su tehnološki regulatori EU-a odredili platformi X Elona Muska.

"Europa se kreće u lošem smjeru", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, naglasivši da očekuje da će kasnije u ponedjeljak dobiti potpuno izvješće o toj odluci Europske unije.

Dodao je da ga Musk nije tražio pomoć po tom pitanju i istaknuo da "Europa mora biti vrlo oprezna".

Dva dana poslije, društvena mreža je ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom.

EU je pojasnila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima i nije transparentno dokumentirala oglase.

Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog tajnika Marca Rubija koji ju je nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".

Komentari 3
OSTALO

24sata logo

