Nakon nafte i internet na udaru? Iran ima strašan plan

Ohrabren svojom uspješnom ratnom blokadom Hormuškog tjesnaca, Iran se okreće jednoj od skrivenih arterija globalne ekonomije: podmorskim kabelima ispod tog plovnog puta koji prenose golem internetski i financijski promet između Europe, Azije i Perzijskog zaljeva.

Islamska Republika želi naplaćivati najvećim svjetskim tehnološkim tvrtkama korištenje podmorskih internetskih kabela položenih ispod Hormuškog tjesnaca, a mediji povezani s državom nejasno su zaprijetili da bi promet mogao biti poremećen ako tvrtke ne plate. Zastupnici u Teheranu prošli su tjedan raspravljali o planu koji bi mogao ciljati na podmorske kabele koji povezuju arapske zemlje s Europom i Azijom.

„Uvest ćemo pristojbe na internetske kabele”, izjavio je prošli tjedan na društvenoj mreži X glasnogovornik iranske vojske Ebrahim Zolfaghari. Mediji povezani s Iranskom revolucionarnom gardom naveli su da bi Teheranov plan za izvlačenje prihoda iz tjesnaca zahtijevao od tvrtki poput Googlea, Microsofta, Mete i Amazona da se usklade s iranskim zakonom, dok bi tvrtke za podmorske kabele morale plaćati naknade za licenciranje prolaza kabela, pri čemu bi prava na popravak i održavanje bila dodijeljena isključivo iranskim tvrtkama.