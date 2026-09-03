Nakon naleta pijanog policajca kod Sl. Broda, Dejan (33) ostao tetraplegičar: 'Gore je od smrti'

Dejan Kljajić (33) već više od dvije godine živi s teškim posljedicama prometne nesreće u kojoj ga je u Trnjanima automobilom udario pijani policajac izvan službe. Nakon nesreće, Kljajić je ostao tetraplegičar. Policajac je vozio oko 70 km/h i 'napuhao' čak 1,73 promila alkohola, a protiv njega je pokrenut kazneni i disciplinski postupak. No, više od dvije godine nakon nesreće nema pravomoćne presude ni odluke o disciplinskoj odgovornosti, piše Plusportal.

Nesreća se dogodila 19. srpnja 2024. godine, nešto iza 18.30 sati, na cesti u Trnjanima u Brodsko-posavskoj županiji. Kljajić je tada biciklom vozio prema Garčinu, uz rub ceste, dok je na njega automobilom naletio tada 25-godišnji policajac koji je bio izvan službe.

Foto: Plusportal

Od siline udara Kljajić je zadobio teške ozljede kralježnice te je ostao tetraplegičar. Danas je vezan uz invalidska kolica. Prije nesreće živio je aktivnim životom, trčao, igrao tenis i redovito vježbao. Zbog posljedica ozljede ima problema s disanjem i krvnim tlakom pri sjedenju. No, osim posljedica nesreće, posljednje dvije godine za njega su obilježene i borbom s institucijama.

Čim je dovoljno došao sebi, zatražio je uvid u spis i prikupljenu dokumentaciju. Tada je, kako tvrdi, naišao na niz nelogičnosti i propusta. Prvi se odnosi na alkotestiranje. Okrivljeniku je gotovo sat i pol nakon nesreće izmjereno 1,73 promila alkohola u krvi. Koliko je alkohola imao u trenutku kada je udario Kljajića, zbog proteka vremena više se ne može utvrditi.

- To znači da su oni, dok sam ja ležao u kanalu polumrtav, već smišljali kako zaštititi svog kolegu. Za mene su svi oni jednako, ako ne i više krivi nego on. Osim toga, u optužnicu nisu upisali da nije imao vozačku kod sebe (mada je to pisalo u javnom policijskom priopćenju i - posljedično - u medijima), a već sama ta činjenica pokazuje kako za njega nije postojao zakon. Bio je toliko siguran da na cesti može raditi što želi da mu nije trebala ni vozačka u džepu - govori Dejan. Tvrdi i da u optužnici nije navedeno kako policajac kod sebe nije imao vozačku dozvolu, iako je ta informacija ranije bila navedena u policijskom priopćenju.

Foto: Plusportal

Ključan dokaz u cijelom slučaju mogla bi biti snimka prometne nesreće. Ona prikazuje trenutak naleta vozila na biciklista, a prema Kljajićevim riječima, pokazuje da je vozio uz rub ceste i nije mogao očekivati udarac.

- Da nije bilo kamere, još bih ja ispao kriv. Tvrdilo bi se, možda, da sam mu izletio - rekao je Dejan. Snimku je pogledao tek nedavno. Kaže da se isprva bojao kako će reagirati, ali danas je zahvalan što postoji.

Protiv policajca je nakon nesreće pokrenut disciplinski postupak, no Kljajić ističe da on i dalje radi u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj.

- Ja sam time ponižen kao žrtva. Načelnik ga nije suspendirao, a zna da je pijanom i prebrzom vožnjom na više načina teže povrijedio i svoj položaj i dužnost... ne može biti jednako je li to učinio netko drugi ili policajac izvan službe koji i tada mora poštovati određena načela te službe - pita se Dejan, piše Plusportal.

Osim pitanja alkotestiranja i disciplinskog postupka, Kljajić problem vidi i u načinu na koji su u kaznenom postupku opisane njegove ozljede. U optužnici je navedeno da je došlo do oduzetosti donjih udova, dok Kljajić tvrdi da njegova konačna dijagnoza govori o tetraplegiji. Konačna medicinska dokumentacija, prema njegovim riječima, u spis je uvrštena tek u lipnju, iako njegovo stanje uključuje i probleme s radom dijafragme te ortostatsku hipotenziju.

Foto: Plusportal

- U optužnici su naveli da je došlo do oduzetosti donjih udova, a ja sam oduzet od sedmog kralješka nadolje s dijagnozom tetraplegije. Tu dijagnozu priznaje i Zavod za socijalni rad i parnični postupci za odštetu, ali kazneni postupak ne prati te nalaze. Državno odvjetništvo mijenjalo je optužnicu u pogledu brzine (ranije je pisalo tek 'neprilagođena', a sada stoji '70 km/h'), ali nisu željeli ispraviti vrstu ozljeda. Nije riječ samo o oduzetosti donjih udova. Razlika je itekako velika. Ogromna. Da sam samo ostao u kolicima kako su oni to zabilježili, lakše bih to podnio, no ove tegobe su daleko gore. U sjedećem položaju ne mogu misliti ni o čemu drugom, nego kako doći do zraka. Ne mogu se ničime baviti dok sjedim - opisuje Dejan.

Kako navodi, nadležni su njegovo stanje prestali pratiti samo šest dana nakon nesreće, kada još nije bila postavljena cjelokupna dijagnoza. Konačna medicinska dokumentacija u spis je, prema njegovim riječima, uvrštena tek u lipnju, no tetraplegija i dalje nije unesena u optužnicu kao konačna posljedica nesreće.

Kljajić zbog toga više ne želi da se njegovim predmetom dalje bavi Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu dok se ne utvrdi je li bilo propusta u postupanju. U međuvremenu, Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu potvrdilo je da je podignuta optužnica pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu, pod brojem KO-DO-35/2025-1, 23. siječnja 2025. godine.

Foto: Plusportal

Kljajić kaže da odustati neće. Ne traži, kako ističe, sažaljenje, nego odgovore i odgovornost. Ispriku i kajanje osobe koja ga je udarila nije dočekao. Dobio je tek jedan posjet u bolnici i objašnjenje: „Zaslijepilo me sunce!“, dok je njegovo pitanje „Nisi trebao piti!“ ostalo bez odgovora.

- Da mogu, birao bih grob... birao bih da se nikad nisam probudio. Jer... ovo je gore od smrti. Ja sam na doživotnom mučenju, a pati i cijela moja obitelj. Nije ovo pritisak preko medija ni moja osobna borba protiv pojedinca, ovo je jedini način na koji možemo usmjeriti i popraviti sustav tako da u ovom i svim drugim slučajevima radi svoj posao. Danas ja, sutra vaše dijete... - zaključio je Dejan, uz molbu da ne želi biti prikazan kao jadnik kojeg će žaliti.