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POJAČAN NADZOR

Nakon napada na tankere u Crnom moru: NATO šalje zrakoplove, radare i dronove

Piše HINA,
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Nakon napada na tankere u Crnom moru: NATO šalje zrakoplove, radare i dronove
Foto: Elisa Schu/DPA
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Najmanje pet drugih teretnih brodova pogođeno je u blizini obala Rumunjske i susjedne članice NATO-a Bugarske tijekom prethodnih deset dana

NATO će poslati više pomorskih patrolnih zrakoplova, radarskih sustava i bespilotnih letjelica u Crno more, priopćio je u utorak taj vojni savez, nakon niza smrtonosnih napada dronovima na brodove u regiji koji su, kako se čini, povezani s ruskim ratom u Ukrajini. Odluka je objavljena nakon što je glavno tijelo NATO-a za donošenje odluka, Sjevernoatlantsko vijeće, raspravljalo o sigurnosti u Crnom moru u sjedištu saveza u Bruxellesu.

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Osim zrakoplova, dronova i radarskih sustava, članice NATO-a poslale su ili će poslati obavještajne agente i timove za forenzičku analizu eksploziva, rekao je pukovnik američke vojske Martin L. O'Donnell, vojni glasnogovornik NATO-a.

NATO nedavni val napada nije pripisao nijednoj zemlji. Vojni analitičari smatraju da je napade gotovo sigurno izvela Rusija, no Moskva nije preuzela odgovornost za njih.

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Prošlog je tjedna prijavljen nestanak sedam mornara nakon što su dronovi pogodili dva tankera za prijevoz kemikalija u blizini rumunjske obale Crnog mora, zapalivši ih i izazvavši novu zabrinutost za sigurnost duž ključne plovidbene rute koju koristi Ukrajina.

Najmanje pet drugih teretnih brodova pogođeno je u blizini obala Rumunjske i susjedne članice NATO-a Bugarske tijekom prethodnih deset dana, pri čemu je najmanje 23 mornara prijavljeno kao nestalo ili poginulo.

- NATO je već ojačao naš položaj duž istočnog krila, uključujući i kapacitete za borbu protiv dronova - objavila je na platformi X glavna glasnogovornica NATO-a Allison Hart.

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- Nastavit ćemo djelovati ujedinjeno te osigurati da budemo spremni i sposobni odgovoriti na svaku prijetnju i zaštititi naših milijardu ljudi - piše.

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