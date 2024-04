Nakon nevremena i jakog juga vraćaju se sunčani dani i ljetne temperature: Bit će i do 31 °C!

Nakon olujnog juga koji je zadavao probleme i glavobolje mnogima diljem zemlje, krajem tjedna stižu sunčani dani i ljetne temperature koje će se postupno penjati. Rekordnih 31 °C očekuje se sljedeći utorak u Osijeku. I u ostatku Hrvatske temperature će biti visoke za travanj. Za Zagreb se tada očekuje 29 °C, za Split 24 °C, a Rijeku 23 °C.

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, ovu srijedu će biti djelomice sunčano, a bit će i naoblake, pri čemu je moguća kiša u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a popodne na udare mjestimice i jak. U Dalmaciji će biti i juga koje će navečer okrenuti na sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 15 do 20 °C.

Kao i veljača, i ovogodišnji ožujak bio je kojekakav - i kišan i sušan, ponegdje čak i ekstreman, a i po temperaturi zraka među najtoplijima u znanoj povijesti mjerenja, mjestimice čak i rekordan. Naravno, takav je i 1. kvartal ove godine, a ostvare li se trenutačno najvjerojatnije dugoročne prognoze - podjednaka 'meteopriča' se nastavlja i u travnju, piše HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.