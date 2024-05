Nova nagla promjena vremena: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Crni oblaci nadvili su se u petak nad cijelu Hrvatsku i donijeli sa sobom grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo veći dio Hrvatske. Pala je obilna kiša zbog koje su poplavile brojne ceste. Za veći dio zemlje izdan je narančasti meteoalarm koji označava opasno vrijeme. Ponegdje je pala i tuča, čak veličine veće od lješnjaka. Dramatične scene stižu s otoka Krka gdje je nastao veliki potop i gdje je pala rekordna količina kiše.

No, već sutra stiže nova promjena, kratko smirenje vremena. Kako prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će većinom sunčano i uglavnom suho s lokalnim pljuskovima osobito prijepodne na jugu. Ujutro će na kopnu biti mjestimice magla. Puhat će slab i umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od 11 do 16, na obali i otocima između 14 do 19 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 21 do 26 °C.

Tek za dvije regije upaljen je meteoalarm, i to na samom jugu zemlje. Zbog mjestimice mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom na snazi je prvi stupanj upozorenja za dubrovačku regiju, dok je isti stupanj zbog jakog jugozapadnjaka na snazi za područje Palagruže.

Već u nedjelju ponovno vadimo kišobrane. Bit će djelomice sunčano, tijekom dana sve nestabilnije. Bit će lokalno kiše, ponajprije na Jadranu i predjelima uz njega. U ponedjeljak umjereno i pretežno oblačno s čestom kišom i moguće izraženijim pljuskovim s grmljavinom. Od utorka postupno smirivanje, razvedravanje i stabilizacija vremena s još ponegdje malo kiše ili pljuskom osobito prijepodne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo. U ponedjeljak danju prolazno manje toplo.

