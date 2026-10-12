Nakon objave 24sata, na teren je izašao Inspektorat. Budanko: 'Otpad nije kancerogen!'

U rujnu je 24sata objavio priču o otpadu koji je 2008. iz šibenske luke dopremljen u nekadašnje rudarske prostore Promine, među kojima je jama Dočina kod Oklaja. HDZ-ov načelnik Tihomir Budanko tada je javno prozvao državne institucije i pokazao dokumentaciju o višegodišnjim pokušajima pokretanja sanacije. Dužnost je preuzeo 2013., pet godina nakon odlaganja spornog otpada, a od 2017. od države traži pomoć u rješavanju problema nesaniranih rudarskih prostora. Gotovo desetljeće poslije cjelovito rješenje još se čeka.

Posebno je odjeknuo odgovor Ministarstva koje je, nakon deset mjeseci bez sastanka osnovanog povjerenstva, Općinu zamolilo za dodatno strpljenje. Budanko kaže da je zato morao javno pokazati s čime se susreće.

- Problem nisam skrivao niti sam od njega bježao. Godinama smo slali zahtjeve, požurnice i pripremali dokumentaciju. Kada to nije dovelo do cjelovitog rješenja, morao sam izaći u javnost. Članstvo u HDZ-u ne može mi biti razlog da šutim pred Vladom i ministarstvima dok moja općina čeka- poručio je načelnik.

Sada priča dobiva nastavak. Kako doznajemo iz Općine, nakon inspekcijskog nadzora postupao je komunalni redar, a Inspektorat je izviješten o poduzetim mjerama. S Ministarstvom gospodarstva dogovorena je procedura daljnjih aktivnosti vezanih uz otpad i tehničku sanaciju kopova. Javio se i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

- Pozdravljam njihovo uključivanje. Stvari su se pokrenule i želim da ovaj posao konačno završimo. Stanovnicima trebamo moći pokazati očišćene i sanirane prostore- kaže Budanko.

Istodobno, 24sata donose sadržaj laboratorijskih nalaza i inspekcijskih zapisnika koji rasvjetljavaju neke od najtežih tvrdnji o otpadu. Budanko navodi da je o sadržaju nalaza usmeno upoznat preko Državnog inspektorata tijekom nadzora.

Podsjetimo, udruga Hrvatski krški pašnjaci, koja preko istoimene Facebook stranice upozorava na otpad i proziva načelnika, u predstavci Nacionalnom parku Krka iznijela je konkretnu tvrdnju: odlagatelju je omogućeno da sam uzme uzorak, pošalje ga privatnoj tvrtki i tako dobije nalaz prema kojem otpad nije opasan. U toj se priči spominje Željko Džapo, tadašnji direktor Viatonija, tvrtke kojoj je inspekcija još 2008. naložila uklanjanje otpada iz Dočine. No pregledani izvještaji bilježe drukčiji postupak.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Bioinstitut iz Čakovca u prosincu 2008. otpad je klasificirao kao opasan zbog povećanih koncentracija nitrata. Istodobno je u zaključku izričito naveo: "U analiziranom otpadu nisu nađene povišene koncentracije kancerogenih i mutagenih opasnih tvari." Razlog takve klasifikacije, dakle, bili su nitrati, a ne utvrđena kancerogenost. Uzorci su opisani kao pretežito građevinski otpad pomiješan s komunalnim otpadom i ostacima mineralnih gnojiva. Uzorkovao je djelatnik laboratorija, na narudžbu Šibensko-kninske županije.

Trag o tadašnjim saznanjima postoji i u zapisniku Općinskog poglavarstva od 12. prosinca 2008. Tadašnji načelnik Paul Cota izvijestio je članove poglavarstva o štetnosti otpada za okoliš, uz navod da se ne može potvrditi njegova štetnost za ljudsko zdravlje odnosno kancerogenost i mutagenost. To je zapis tadašnjeg izlaganja, koji treba razlikovati od izvornog stručnog nalaza. Zapisnik sa sjednice općinskog poglavarstva i račun o plaćanju usluge Zavodu Andrija Štampar od 24.000 kn je sve što se moglo naći u općinskoj arhivi.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Klasifikacija neopasnog otpada pojavljuje se u drugom nalazu, koji je 2009. izdao Zavod "Dr. Andrija Štampar" za tada uzeti uzorak iz jame. To je ispitivanje naručila državna inspekcija, a uzorkovao je djelatnik Zavoda. Džapo je, zajedno s inspektoricom, naveden među osobama nazočnima uzorkovanju. Tvrdnja da je odlagatelj sam uzeo uzorak i preko privatnog laboratorija dobio nalaz o neopasnom otpadu ne odgovara postupcima opisanima u tim izvještajima.

U središtu prozivanja udruge tako se našao načelnik koji u vrijeme odlaganja spornog otpada nije ni obnašao tu dužnost, a poslije je godinama tražio pomoć institucija i pokretanje sanacije. Budanko smatra da su napadi odavno prerasli opravdana pitanja o okolišu.

- Kada se prešućuju naši zahtjevi i požurnice, a meni pripisuje odgovornost za događaje iz vremena kada nisam bio načelnik, to doživljavam kao pokušaj političke kompromitacije. O svojem radu spreman sam odgovoriti na svako pitanje. Ali netočne tvrdnje koje se koriste za napade na mene pogađaju i cijelu Prominu. Sada, kada smo dogovorili daljnje korake s institucijama, očekujem da se govori i o tome što smo poduzeli i što treba dovršiti- poručuje. Ni tvrdnje o dokazanoj prisutnosti PFAS spojeva nemaju uporište u pregledanim nalazima: oni tim analizama nisu bili obuhvaćeni. Dokumentacija ne utvrđuje ni povezanost otpada s konkretnim bolestima stanovnika.

Budanko upozorava da posljedice uznemirujućih objava već osjećaju ljudi koji žive od poljoprivrede.

- Jutros me mještanin kod kojeg kupujem meso pitao što se događa s otpadom. Bavi se uzgojem stoke i kaže da mu ljudi zbog objava otkazuju kupnju. Slične informacije čujem i za grožđe. Iza svake takve otkazane kupnje stoji obitelj koja živi od svojeg rada. Svatko ima pravo tražiti odgovore od mene. Ali kada se bez stručnog uporišta stvara sumnja u sigurnost naših proizvoda, posljedice snose naši stočari, vinogradari i njihove obitelji. Širenje panike šteti našim ljudima- kaže načelnik.

Inspekcijski zapisnici razjašnjavaju i sudbinu dijela ranijeg materijala. Godine 2012. pokraj Dočine evidentirano je oko 300 kubičnih metara materijala koji je Viatoni prethodno izvadio iz jame, ali ga nije uklonio s lokacije. U rujnu ove godine inspekcija je zatekla približno 20 kubičnih metara ostatka te hrpe i zaključila da je njezin veći dio uklonjen.

Na lokaciji su i dalje evidentirani komunalni otpad te približno 50 kubičnih metara građevinskog otpada. Njihovo uklanjanje i tehnička sanacija kopova predmet su daljnjeg postupanja.

- Općina je po nadzoru odmah postupila i svoj dio obveza izvršavamo. Nadležne stručne službe procijenit će treba li još nešto ispitati, a mi ćemo surađivati i postupati prema njihovim zahtjevima. Sada želimo da se dogovoreno provede bez novih zastoja. Kada je postupak stajao, javno sam upozoravao na to. Sada pozdravljam pomak i suradnju. Moj je posao štititi ljude koji ovdje žive i inzistirati da se obećano provede. Nastavit ću dok ovaj problem ne bude riješen- ističe Budanko, inače ratni zapovjednik koji je nakon Oluje organizirao zaštitu 14 srpskih civila kod Kistanja, a kojem je predsjednik Zoran Milanović 2025. dodijelio počasni čin brigadnog generala, kaže da odgovornost prema svojem kraju smatra osobnom obvezom.