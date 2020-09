Nakon oblaka i pljuskova stiže nam razvedravanje, ali nemojte spremati kišobrane i kabanice

Od srijede nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro moguća mjestimična magla. Poneki je pljusak u popodnevnim satima moguć ponajprije u gorju te u srijedu i u Istri

<p>Nakon osvježavajućeg ponedjeljka, početak utorka također donosi kišu u noći i jutro, a zatim dolazi razvedrenje tako da nas ipak očekuje sunčani dan. Ciklona i frontalni poremećaj koji su uzrokovali kišu sredinom će se dana odmaknuti dalje od naših krajeva, no hladni zrak i dalje će biti prisutan, piše <strong><a href="https://www.hrt.hr/649138/vrijeme-i-promet/utorak-donosi-oblake-i-kisu-u-noci-i-ujutro-a-potom-razvedravanje">HRT. </a></strong></p><p>Sredinom dana i poslijepodne sve manje oblaka uz duža sunčana razdoblja. Puhat će povremeno umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a najviša temperatura bit će od 21 do 23 stupnja.</p><p><br/> <br/> U zapadnijim područjima predviđa se od 20 do 23, a ujutro između 12 i 14 stupnjeva. Vjetar ponegdje umjeren zapadni i sjeverozapadni. U gorju će mjestimice puhati sjeverac, a na sjevernom Jadranu bura i sjeverozapadnjak koji prolazno na udare mogu biti jaki pa i olujni. <br/> <br/> Najviša temperatura od 18 do 20, u Istri i Hrvatskom primorju između 22 i 25 stupnjeva. U Dalmaciji dnevna temperatura od 23 do 27 stupnjeva. Puhat će sjeverozapadni i zapadni vjetar, na udare ponegdje jak uz malo i umjereno valovito, mjestimice i valovito more. Poneki je pljusak s grmljavinom u prvom dijelu dana moguć i na krajnjem jugu. Najviša temperatura očekuje se između 25 i 28 stupnjeva.</p><p><br/> <br/> Od srijede nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro moguća mjestimična magla. Poneki je pljusak u popodnevnim satima moguć ponajprije u gorju te u srijedu i u Istri, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/649138/vrijeme-i-promet/utorak-donosi-oblake-i-kisu-u-noci-i-ujutro-a-potom-razvedravanje">HRT. </a></strong></p><p><strong>HAK: Mokri i skliski kolnici </strong></p><p>Jak vjetar usporava promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić, na dijelu dionice A1, između tunela Bristovac i tunela Sveti Rok vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat zbog magle.</p><p>Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu Hrvatske. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.<br/> Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom prometu.</p><p>U prekidu je katamaranska linija Ubli - Vela Luka - Hvar - Split.</p>