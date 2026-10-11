Nakon one iz Lidla, iz prodaje se povlači i panceta iz Studenca zbog sumnje na bakteriju

Državni inspektorat objavio je novo upozorenje o povlačenju dalmatinske pancete iz prodaje. Proizvodi koji se povlače prodavani su u Studencu, a sumnja se na prisutnost bakterije Listeria monocytogenes, koja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Povlače se Dalmatinska panceta Bonkulović u pakiranjima od 100 i 350 grama, a opoziv je pokrenula tvrtka Mijukić-Prom iz Runovića. Opoziv se odnosi na sljedeće LOT brojeve: za pancetu od 100 grama, LOT918MUR i LOT918MVP, dok se za pancetu od 350 grama povlače LOT918MXH, LOT918N1Y, LOT918MUX, LOT918MUS, LOT918MXK, LOT918MRJ i LOT918MPW.

Podsjetimo, ranije je povučena i panceta iz Lidla, gdje je također utvrđena prisutnost iste bakterije. Kupci mogu vratiti proizvod u trgovinu i dobiti povrat novca, čak i bez računa. Bakterija Listeria monocytogenes posebno je opasna za trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe s oslabljenim imunitetom.