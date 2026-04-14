Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...

Policija je danas po nalogu Uskoka došla u Hrvatski judo savez i uzela dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa. Ova informacija je za 24sata potvrđena neslužbeno i iz samog Saveza, ali i od istražitelja.

Uskok se zainteresirao za poslovanje i trošenje u Judo savezu nakon serije tekstova 24sata o nevjerojatnim troškovima koje su pokrivali.

Prvo smo objavili da je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro 2800 kuna. Sve detalje možete čitati OVDJE.

Iako je Siniša Krajač tvrdio da Hrvatski judo savez nije platio račun, to nije točno. Platila ga je tvrtka Concorda s kojoj Judo savez ima višegodišnji ugovor, a onda je Savez to refundirao kroz druge troškove.

Otkrili smo da to nije jedini slučaj. I Siniši Krajaču je plaćen jedan vikend u hotelu. I direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću, a dopredsjednik HJS-a Dean Bogić koji je danas sportski direktor je redovno vodio i obitelj za koji je HJS plaćao smještaj. I to je išlo preko tvrtke Concorda koja je rezervirala i plaćala smještaje i za počasnog predsjednika Saveza i utjecajnog HDZ-ovca Tomislava Čuljaka. Detalje o tim plaćanjima i kako su bili skriveni, možete čitati OVDJE.

U konačnici, objavili smo i kako je Savez kupio Toyotu Land Cruiser preko Concorde, samo da bi taj noviji model koji mjesec kasnije bio zamijenjen za pet godina stariju Toyotu supruge Tomislava Čuljka. Tako je Čuljak dobio noviji automobil koji je kasnije skuplje prodao. A za njegov stari je Savez morao potrošiti 8000 eura za servis kako bi bio u ispravnom stanju. Detalje možete čitati OVDJE.

Ovo je samo dio spornih troškova Saveza koje smo objavili...

Dugogodišnja predsjednica HJS-a Sanda Čorak nam je tvrdila da oni nisu imali nikada Toyotu, da ne zna za Krajačeve račune, a da je uobičajeno da se Čuljku plate putni troškovi i smještaj.