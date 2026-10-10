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Nakon ovog spota s Mikulićem i Dodićem, HDZ je doživio debakl. Ali Plenković je zbrinuo aktere

Piše Ivan Pandžić,
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Nakon ovog spota s Mikulićem i Dodićem, HDZ je doživio debakl. Ali Plenković je zbrinuo aktere
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Foto: Youtube/Screenshoot
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HDZ je te 2013. godine vodio Tomislav Karamarko, a za gradonačelnicu je odlučio nominirati tada skupštinsku zastupnicu Margaretu Mađerić, dok je Andrija Mikulić kao šef gradske organizacije kandidiran za njenog zamjenika...

Zagrebački zlatar Paško Dodić, uhićen u petak u velikoj akciji Uskoka zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada, prije 13 godina sudjelovao je u predizbornom spotu HDZ-ove Margarete Mađerić. Ona se na lokalnim izborima 2013. kandidirala za gradonačelnicu Zagreba, a u istom se spotu pojavljuje i tadašnji nositelj stranačke izborne liste Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor koji je danas Uskokov optuženik.

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Dok Mikulić u spotu govori: "Ja cijeli svoj život živim u Zagrebu", netko ga prekine povikom: "Andrija!" Mikulić se okrene i mahne, a kamera otkrije da ga je dozvao Paško Dodić.

Foto: Youtube/Screenshoot

HDZ je te 2013. godine vodio Tomislav Karamarko, a za gradonačelnicu je odlučio nominirati tada skupštinsku zastupnicu Margaretu Mađerić, dok je Andrija Mikulić kao šef gradske organizacije kandidiran za njenog zamjenika.

Dvojac je ostvario uvjerljivo najlošiji rezultat u Zagrebu od 2009. godine kada se gradonačelnik bira izravno pa do danas. Dobili su tek 5,41 posto glasova. Četiri godine prije, HDZ-ov Jasen Mesić je dobio 13,2 posto glasova, 2017. je Drago Prgomet dobio 5,6 posto glasova. Prije četiri godine je Davor Filipović osvojio 9,8 posto glasova, a lani je HDZ-ov Mislav Herman osvojio 13 posto glasova. Ne treba posebno napominjati da niti jedan od tih kandidata nije prošao u drugi krug.

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Unatoč iznimno lošem rezultatu, ali i odlasku Karamarka s čela HDZ-a, Mađerić i Mikulić se nisu morali previše brinuti. Novi predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković ih je smjestio na dobre pozicije.

Foto: Youtube/Screenshoot

Mikulić je postao glavni državni inspektor dok ga lani nisu uhitili zbog korupcije. Mađerić je smještena za državnu tajnicu u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike. Kroz godine su se mijenjali ministri i nazivi ministarstava, ali Mađerić je na mjestu državne tajnice ostala postojana.

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