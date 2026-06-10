NAKON PRESUDE GLAVAŠU Udruge traže od Milanovića da mu oduzme čin i odlikovanja!

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek pozdravili su u srijedu presudu Visokog kaznenog suda (VKS) kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. te su zatražile od predsjednika Zorana Milanovića da Glavašu oduzme odlikovanja i čin. "Mada je presuda zakašnjela, vraća vjeru u vladavinu prava, jer je donesena usprkos snažnim pritiscima. Puno je zemalja u kojima važna suđenja za ratne zločine nikad nisu okončana”, poručile su udruge, navevši da je nekada moćni političar dugo otežavao rad policije i državnog odvjetništva.

VKS je, napominju udruge, u obrazloženju naveo da su optuženici, od srpnja do prosinca 1991. godine, tijekom obrane, kao zapovjednici i pripadnici vojnih postrojbi sudjelovali u protupravnim postupanjima prema civilima uglavnom srpske nacionalnosti. Sud je utvrdio da su ratni zločini bili usmjereni na zastrašivanje, odmazdu i protupravnu represiju nad civilnim stanovništvom.

"Nažalost, sudbina nekih od civila, poput Đorđa Petkovića, koji se vodi kao nestao, još uvijek nije poznata”, priopćile su udruge, upozorivši kako su u istraživanju ljudskih gubitaka zabilježili stradanja žrtava koje nisu bile uključene u optužnicu.

Očekuju stoga dodatan angažman policije i pravosuđa na procesuiranju svih ratnih zločina.

Također navode da šalju inicijativu predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću za oduzimanje odlikovanja Republike Hrvatske i čina osuđenom Branimiru Glavašu. Podsjećaju da je u rujnu 2021. Milanović poništio odluku o oduzimanju odlikovanja i čina Branimiru Glavašu koju je 2010. godine donio tadašnji predsjednik Ivo Josipović.

Antifašistička liga RH: Kod procesa koji traje 20 godina teško može govoriti o pravdi

Reakcija je stigla i iz Antifašističke lige RH čiji je predsjednik Zoran Pusić poručio da se kod procesa koji traje 20 godina teško može govoriti o pravdi za žrtve i članove njihovih porodica.

Pusić navodi da se na pravdu pozivao predsjednik Zoran Milanović kad je 2021. vratio Glavašu generalski čin i odlikovanja.

"Pozivao se tada na odluku Ustavnog suda iz 2015. godine, koju je, inače, osporavao Vrhovni sud, da se zbog formalnih razloga, sporenja od kojeg datuma vrijedi Ženevska konvencija za Hrvatsku, presuda Glavašu i ostalima poništi i proces vrati na početak. S obzirom na to da je taj novi početak dobio, poslije 11 godina, ovakav završetak, a predsjednik je ponovo Zoran Milanović, jasno je što najmanje može učiniti za Hrvatsku kao pravnu državu", poručio je Pusić.

Visoki kazneni sud potvrdio je presudu od sedam godina zatvora Branimiru Glavašu u slučaju poznatom kao "garaža i selotejp" uz obrazloženje da nije spriječio te da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje te protuzakonito zatvaranje, čime je prekršio pravila međunarodnog prava.

Glavaš je, kao zapovjednik, osuđen na sedam godina zatvora, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek Gordana Getoš Magdić na četiri godine, a pripadnici iste postrojbe Dino Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine zatvora.

Policija počela istragu već 1991. ali su svi rezultati više od desetljeća ostali u ladici

Podsjećajući na neke od prepreka na putu do te važne odluke, Documenta i Centar naveli su da je policija počela istragu već 1991. ali su svi rezultati više od desetljeća ostali u ladici.

Prva je optužnica podignuta 2007., šesnaest godina nakon počinjenja zločina. U vrijeme istrage, pod pritiskom je poklekao i Hrvatski sabor, sve dok Mandatno-imunitetno povjerenstvo 2009. nije odobrilo njegovo pritvaranje, podsjećaju udruge.

Napominju da su na prvom suđenju 2009. pred Županijskom sudu u Zagrebu i pred Vrhovnim sudom, Glavaš i ostali osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne. Glavaš je odslužio većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u Bosni i Hercegovini, kamo je pobjegao uoči izricanja prve presude.

No Ustavni sud je u siječnju 2015. ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu te je suđenje Glavašu i njegovim suoptuženicima ponovno započelo 2017. Suđenje je ispočetka krenulo u listopadu 2021.

"Sve to vrijeme obitelji žrtava te šira javnost, posebno u Osijeku i okolici, strepile su hoće li presuda ikada postati pravomoćna”, kažu Documenta i osječki Centar.